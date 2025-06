Руските условия за мир в Украйна: ТАСС ги публикува официално (ДОКУМЕНТ)

Станаха известни главните моменти от меморандума на Руската федерация, които са предадени на украинската страна по време на мирните преговори в Истанбул. Меморандумът на Русия се състои от три части с два варианта на условия за прекратяване на огъня и 31 точки. Ето кои са основните от тях, публикувани от ТАСС.

Първата опция за прекратяване на огъня за Киев е пълното извеждане на Въоръжените сили на Украйна от т.нар. ДНР, ЛНР (Донецка и Луганска народна република), Херсонска и Запорожка обаст.

Руската страна иска и пълния отвод на Въоръжените сили на Украйна от територията на Руската федерация, вкл. Донбас и Новорусия (историко-географска област в района около Азовско море и Черно море, която включва южната европейска част на днешна Русия - Краснодарски край и Ставрополски край; републиките Адигея и Карачаево-Черкезия; Ростовска област, както и южната степна част на Украйна (Донецка област, Днепропетровска област, Запорожка област, Николаевска област, Херсонска област, Одеска област и Кировоградска област), а отделно - Приднестровието и Молдова) да бъде осъществен 30 дни преди прекратяването на огъня.

Русия настоява за международно признаване на Крим, Донбас и Новорусия (конфедеративна държава, съществувала в региона Донбас, Източна Украйна от 24 май 2014 до 18 май 2015 година. Образувана е от самопровъзгласилите се непризнати държави Луганска народна република и Донецка народна република, като и двете имат граница с Русия) в състава на Русия.

