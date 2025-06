Зеленски отговори на ново предложение за примирие на Русия: Идиоти (ВИДЕО)

"Смятам, че това е идиотско, защото примирието се прави, за да няма убити" - така украинският президент Володимир Зеленски отговори на новото предложение за примирие, което отправи Русия на втората среща във втория преговорен процес за мир, който тече в Истанбул.

Защо Зеленски отговори така - защото руснаците предложиха 2-3 дни примирие, "по санитарна причини", за да бъдат прибрани телата на убитите войници. При това предложеното примирие от руснаците е за "някои участъци на фронта", а не цялостно - за разлика от многократно вече предлаганото и одобрявано от Украйна и Запада 30-дневно примирие, с пълно спиране на огъня. "Те са готови за 2-3 дни примирие, за да приберат убитите (от полето). Такова примирие не работи", каза украинският президент.

