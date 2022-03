Най-добрият снайперист в света помага на украинците: Бомбардират ги, защото искат да са европейци (ВИДЕО)

Със сигурност немалко хора обичат да гледат военни филми. Класика в жанра са филми като "Враг пред портата" и "Американски снайперист". Защо точно те – защото вече има информация, че най-смъртоносният жив снайперист в света е пристигнал в Украйна. И няма да се бие на страната на руснаците.

"Враг пред портата" е филм за Втората световна война и обсадата на Сталинград. Главният герой е Василий Зайцев. Документирано той убива 225 войници на нацистката немска армия при обсадата на Сталинград. В "Американски снайперист" главният герой е Крис Кайл – също истинска личност. Кайл има четири мисии в Ирак и регистрирани 150 смъртоносни изстрела. През 2013 година Кайл е застрелян в Тексас от морски пехотинец, на който Кайл помага да се справи с психическите последствия от участие във военни действия.

Сега, в поредната голяма война вече има нов кандидат-(анти)герой. Става въпрос за канадец с френски корени. По професия той е програмист, но явно е изключително добър в реалния, а не във виртуалния свят. Прякорът му е Уоли (на арабски думата значи "майстор" и "защитник") – той си го спечелва след като участва в две мисии в Афганистан, през 2009 и 2011 година. Уоли участва и като доброволец в мисия в Сирия, чиято специална цел е "Ислямска държава". Там той се бие заедно с кюрдски военни. На негово име в момента е рекордът за най-точен смъртоносен изстрел на най-голямо разстояние. Уоли успява да уцели мишената на разстояние 3540 метра!

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

Защо Уоли е считан за най-смъртоносният снайперист в света? Не е само заради рекорда за далекобоен точен изстрел. В кампаниите в Афганистан, той е успявал да убие до 40 души на ден! Според западните военни представи, един добър снайперист убива по 5-6 души на ден, а един страхотен – по 7 до 10.

One of the world’s best snipers has arrived in Ukraine.



The French-Canadian “Wali” from the Royal Canadian 22e Régiment made his reputation during tours in Afghanistan, Syria and Iraq



He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)



🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/iWOZiyUXpC — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2022

Уоли е част от 22-ри канадски кралски полк. Истинското му име не се съобщава, само че Уоли изобщо не се страхува да показва лицето си пред медиите. При пристигането си в Украйна той говори пред CBC News. "Бяха толкова щастливи. Станахме приятели веднага. Просто е – искам да им помогна. Трябва да им помогна, защото хора са бомбардирани понеже искат да са европейци, не руснаци. Жена ми се противопостави на идването ми, сами можете да се сетите какво ми каза".

Canadian sniper and others “soldiers” head to Ukraine and support resistance. pic.twitter.com/v97jqiwH90 — Kyle Bryan (@KyleBryan) March 5, 2022

