Най-малко 12 ирански дрона прелетели над територията на Беларус за нощ (КАРТА)

Ирански дронове, изстреляни от Русия, отново летяха над територията на Беларус. Най-малко 12 безпилотни апарата "Шахед" са навлезли в съседната на Украйна страна в нощта срещу сряда.

"Това беше четвърта поредна нощ, когато изстреляните от Русия "Шахед"-и масово летяха в Беларус и за първи път през тези дни беше вдигната дежурната авиация на ВВС на Беларус“, се казва в доклада на мониторинговата група Belaruski Hayun.

