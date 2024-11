Над 100 дрона "Шахед" в Беларус: "Приятелството" на Путин за 4 месеца (ВИДЕО)

Над 100 руски дронове клас "Шахед" са влезли в беларуско въздушно пространство от юли, 2024 година досега. При това с всеки месец те стават все повече, констатира независимият проект "Беларуски гаюн".

Статистиката, която проектът води, е от 11 юли насам. Той е засякъл общо 106 "Шахед"-а, които са изстреляни от руснаците по цели в Украйна, но влизат в Беларус. Най-много дотук са през октомври – 49, но през ноември са вече 9. Потвърдено 6 са свалени или паднали на беларуска територия, а един е преминал през нея (500 километра) и е паднал чак в Латвия. Още 28 се водят изгубени в Беларус – това вероятно значи, че в бившата съветска република може да са се разбили десетки дронове без да има официални данни.

"И има всички основания да се смята, че това ще продължи, и то с увеличаващ се брой навлизащи в Беларус "Шахед"-и", заключва "Беларуски гаюн" (КАРТА).

Сметката е направена преди статистиката от тази нощ – украинските ВВС съобщиха за 48 изстреляни "Шахед"-и, от които 31 са свалени с ПВО и мобилни групи, а още 14 са приземени с електронно заглушаване. Останалите 3 са полетели към Беларус. Свалена е и една руска управляема авиационна ракета Х-59/69, други 2 са "приземени" с електронно заглушаване.

