Напрежение Естония-Русия: Руският флот похити естонски научен буй в Балтийско море

Руски военни са премахнали научен буй (изследователски уред, плаващ над повърхността на водата) от изключителната икономическа зона на Естония близо до остров Гиюмаа до Калининград. Научното устройство е било инсталирано на около 50 километра от брега на острова, в район, където Естония има право да извършва научна и икономическа дейност. В края на април е било забелязано, че движението на буя не съответства на естествените течения. В резултат на това от Института за морски системи на Естония се обръщат с молба за помощ към военноморското командване на страната.

Командирът на естонските ВМС Иво Варк заяви, цитиран от естонската национална телевизия ERR, че латвийски патрулен кораб се е отзовал пръв на молбата, но буят вече не е бил на мястото си, а е бил открит в зоната, контролирана от руския Балтийски флот. GPS сигналът позволил проследяването на пътя му до руски военен обект.

Естонските военни казват, че не са сигурни, че Русия е имала намерение да провокира Талин с кражбата на буя. Възможно е руснаците да са възприели буя като потенциална заплаха за корабоплаването, защото той не е бил обозначен на морските карти, казват те.

Само че ръководителят на Института за морски системи на Естония Риво Уйбупин възразява, че буят всъщност е бил официално регистриран в естонското Министерство на транспорта и е изпълнявал изследователски функции. Институтът управлява десет такива устройства, както в открито море, така и близо до брега.

Инцидентът се случва на фона на нарастващото напрежение в Балтийско море в последните седмици.

Припомняме, че на 14 май естонските ВМС направиха опит да задържат руския танкер Jaguar, смятан за част от "сенчестия" флот на Русия, с помощта на който тя заобикаля санкциите. В отговор Русия изпрати изтребител, който навлезе в естонското въздушно пространство. Естония и Русия на косъм от война след опит за задържане на руски танкер (ВИДЕО)

Малко по-късно Русия задържа танкера "Green Admire", плаващ под либерийски флаг, който беше напуснал естонското пристанище и следваше разрешен маршрут през руски води. До момента подобно нещо не е правено, коментира естонската национална телевизия ERR. Русия задържа гръцки петролен танкер, тръгнал от Естония за Нидерландия

Припомняме, че Русия не за пръв път си позволява да премахва естонски навигационни буйове. През май 2024 г. руски граничари премахнаха естонски светлинни буйове от река Нарва, по която минава руско-естонската граница.

Russians now dismantling the buoys separating Estonia from Russia.



A golden era for all enemies of democracy is here.



Russia, China, Iran, North Korea, backed by the resources of a rapidly growing list of African nations is sliding into the power vacuum of a democratic world… pic.twitter.com/GtsAo1oMNu