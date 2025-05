Русия задържа гръцки петролен танкер, тръгнал от Естония за Нидерландия

Русия е задържала гръцки петролен танкер, който е навлязъл в нейни води, след като тръгва от естонско пристанище и след като маршрутът е бил предварително договорен. Това се случва няколко дни, след като Естония опита да задържи танкер от руския сенчест флот.

Танкерът Green Admire, плаващ под либерийски флаг, напусна пристанището на Силамяе в Източна Естония, превозвайки товар от шистов петрол, предназначен за Ротердам, Нидерландия, съобщи транспортната администрация на Естония. Собственост е на гръцката компания Aegean Shipping. Няколко часа по-късно, корабът е прехванат от руснаците и след това отплава принудително до руския остров Гогланд, където сега е закотвен. От агенцията казват пред изданието ERR, че досега подобно нещо не се е случвало.

Корабите, пътуващи до и от Силамяе, сега ще бъдат насочвани да останат в териториалните води на Естония, каза агенцията.

Още: Естония и Русия на косъм от война след опит за задържане на руски танкер (ВИДЕО)

Russia detained the Greek oil tanker Green Admire near Gogland Island on Sunday. The ship had left Estonia’s Sillamäe port and was following a route agreed by Russia, Estonia, and Finland for safe navigation, according to Estonia’s Foreign Ministry. pic.twitter.com/gxLz5NfOgm