НАСА засече пожари при няколко руски завода след нощна украинска атака с дронове (ВИДЕО)

Ефект от поредната масирана украинска атака с дронове, станала факт тази нощ, има. Това потвърждава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, както и украинският OSINT канал Кібер Борошно, който вече е геолокализирал видеокадри, заснети и публикувани от жители в Русия. На кадрите се вижда голям взрив:

ASTRA публикува данни от FIRMS - системата на НАСА за отчитане на топлинни петна по земната повърхност. Според тези данни, в Тула има пожари на няколо места, в района на няколко големи предприятия. Там със сигурност беше атакуван завод "Сплав", в който миналата седмица се появи руският диктатор Владимир Путин и раздаде награди за добра работа в полза на руския воннопромишлен комплекс - Още: Масирана атака с дронове срещу Москва, затворени летища, спрян интернет в руски области (ВИДЕА)*

На по-малко от километър от село Морозовка сателитите на НАСА регистрират няколко пожара. В тази зона са разположени няколко предприятия: Завод за едрогабаритни части, който произвежда части за панелно строителство; големият регионален производител на чугун "Тулачермет", който произвежда сложни технически части за завода за леене на полимери и пластмасови детайли ВПК; и производствена асоциация "Тулит", която е специализирана в производството на тръбопроводни части и компоненти за отоплителни радиатори. В непосредствена близост до един от пожарите на северозапад е Тулският електротехнически завод.

Освен това, поразен е склад в Дмитриевския химически завод в Ивановска област, в град Кинешма, съобщава ASTRA. Това предприятие създава компоненти за руска военна техника и оръжия, включително ракети, пояснява лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна - Още: Трета поредна нощ: Дронове, ракети и взривове в Украйна и Русия (ВИДЕО)

Explosive morning in Russia: Ukrainian UAVs -besides targetting a Shahed drone plant- attacked a chemical factory in Ivanovo region, and an alloy plant.



Reports suggest 100+ drones again. In Tula alone, 12+ explosions were reported. Power reportedly went out in several… https://t.co/AyEmz0KRqN pic.twitter.com/DChUtzvGQU