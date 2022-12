НАТО поздрави Украйна с коледно-новогодишна песен, украинците удариха къща с агенти на ФСБ (ВИДЕО)

Войници от многонационалните сили в Латвия изпяха коледната песен "Щедрик", известна на английски като "Малката лястовица". Тя е аранжирана от композитора и учител Микола Леонтович през 1916 г. и разказва история за лястовица, която долита в домакинство, за да пее за богатството, което ще дойде със следващата пролет.

The military of #NATO countries performed the #Ukrainian Christmas song "Shchedryk". pic.twitter.com/cs509KyAml

Всъщност, песента е новогодишна, но в адаптирания английски вариант е поздрав за Коледа.

Междувременно украинската армия успя да удари къща за гости в Железний Порт, Херсонска област. Там, по украински данни, са разквартирувани служители на руските служби ФСБ.

In the occupied Zaliznyi Port, the Salimar Hotel, where FSB personnel lived, was shelled. pic.twitter.com/ZVQeWwVqrh