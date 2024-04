Наводненията в Русия набират сила (ВИДЕО)

Кметът на наводнения Орск си купи апартамент в Дубай за 33 милиона рубли (СНИМКИ)

Floods in Russia are only gaining strength



In the Tyumen Region, the water level in the Ishim River rose by 140 cm over the day and reached 10.5 meters. pic.twitter.com/uqwKGQWXJH