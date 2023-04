Не мечтайте много за Бахмут: Украинско предупреждение и сигнали за обезглавени украински военни (ВИДЕО)

За пръв път от седмици ведомството говори конкретно за дадена позиция на фронта, а не с обичайните общи приказки по отделните направления. Позицията, разбира се, е Бахмут – най-горещата точка в Украйна в момента.

#Putin 's propagandists showed the city of #Bakhmut , which they completely destroyed. pic.twitter.com/FI0HntyM5X

Според руската информация, през последните 24 часа са извършени 11 авиационни атаки срещу града и именно тази информация потвърждава и украински сведения от мястото, че ситуацията става все по-тежка. Особено показателни са публикациите в телеграм канала "Бахмутски демон" за 11 април – в най-подробната от тях се посочва, че "те (руснаците) имат в пъти повече ресурси и това трябва да се признае". Все още удържаме и можем да защитаваме част от града, не сме обградени, жп гарата не е превзета и уличният бой е изключително динамичен, се казва още в публикацията, но и се добавя: "Тук вече няма нищо, този град го няма, така че се върнете към реалността". В предишната публикация се набляга именно на това – да не се градят въздушни кули за Бахмут, явно с оглед постоянните въпроси кога ще има контраатака, с която градът да бъде изцяло върнат в украински ръце.

The State Border Service of Ukraine published a video of the battle in #Bakhmut. pic.twitter.com/b2ENi6vVU9