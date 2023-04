Пригожин се готви да пробие като Путин, Русия се готви да се брани в Украйна (ВИДЕО)

В обширен материал опозиционното руско издание "Медуза", създадено от руски журналисти, отдавна избягали от Руската федерация, разказва за ситуацията. Съгласно информацията, Пригожин иска да пробие през звеното на "Справедлива Русия" в Санкт Петербург, което е довело до напускането на партията от четирима общински съветници на партията, които обаче са си запазили местата в Общинския съвет в Санкт Петербург. Припомняме, че Пригожин отдавна има конфликт с кмета на града Александър Беглов.

ОЩЕ: Как Пригожин иска да стане нова политическа сила в Русия: От обвинение към губернатор до център на "Вагнер"

Лидерът на "Справедлива Русия" Сергей Миронов отрича публично, че Пригожин има политически аспирации. Източници на "Медуза" от Кремъл обаче са категорични, че това не е вярно – според тях руският олигарх търси политически пробив и на федерално ниво, а в Санкт Петербург се готви да пренесе конфликта си с Беглов на политическата сцена. Миронов също има изгода – той е в политиката заради познанството си с издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца в Русия Владимир Путин. Двамата се познават от времето, когато бяха част от администрацията на Санкт Петербург. Звездата на Миронов на руския политически небосклон обаче вече е доста помръкнала и с ракета-носител като Пригожин това може да се промени.

Информацията за "Справедлива Русия" е поредната стъпка в политическия роман на Пригожин. В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) напромня, че миналата седмица той атакува руското външно министерство, че не прави нищо за развитието на отношенията на Русия в Африка – конкретно с ЮАР и Ангола, но още Мали, Либия, Центалноафриканската република. Изненадващо или не, но руското МВнР отвърна публично, че това не е вярно – ясен знак, че Путин внимава с Пригожин и ще направи всичко възможно да не му позволи да стане твърде влиятелен. Пригожин обаче не изглежда, че се готви да спре.

Развитие на военните действия в Украйна

Според сутрешната сводка на украинския щаб, през изминалите 24 часа украинската армия е спряла 52 руски пехотни атаки по целия фронт в Украйна.

«Красунчик» на обороні Бахмута 🫡



Відбиття ворожих штурмів, утримання позицій під шаленим тиском та взяття ворогів у полон – щодення робота прикордонника з позивним «Красунчик». Для Олексія та його підрозділу Бахмут вже став рідним. Тому зупинятися бійці точно не планують аж до… pic.twitter.com/3RNKokf4mv — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) April 10, 2023

Най-горещо остава в Бахмут, като украинският щаб посочва, че са спрени руски атаки при Григоровка (11-12 километра северозападно от Бахмут) и край Хромово (селцето се намира на 1-2 километра западно от Бахмут). Именно през Хромово минава т.нар. Път на живота, по който тече основна част от логистиката за защитниците на Бахмут.

GeoConfirmed UKR.



"Fighters of the 30th separate mechanized brigade stormed a position of Wagner PMC/Russians under a bridge. Capturing one. Interesting to notice that the Ukrainians came from behind."



48.749405, 38.025895

Zaliznyans'ke, Donetsk



GeoLocated by Admin. https://t.co/k6seMGJjNP — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) April 10, 2023

За опитите руснаците да стигнат до Хромово посочва и украинският телеграм канал "Бахмутски демон", списван от войници на фронта в Бахмут. Според информацията там руснаците хвърлят резерви, за да постигнат целта си. Ако Хромово падне, Бахмут ще може да бъде обкръжен – такова нещо обаче не се е случило. Потвърждение, че руската атака към Хромово е неуспешна дава и руският пропагандист Семьон Пегов в дневния си обзор. Той признава и, че е имало неуспешна руска пехотна атака при Богдановка, на 5-6 километра север-северозапад от Бахмут.

💥 🔥Детонація БК, який орки щойно доставили!



Бавовна від НГУ 🇺🇦https://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/n6sRWBT5gp — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) April 10, 2023

В самия Бахмут жестоките боеве са по протежението на жп линията, която минава през центъра на града – както "Бахмутски демон", така и свързваният с финансиране от Пригожин популярен руски телеграм канал "Рибар" го казват. "Бахмутски демон" съобщава, че руснаците ползват авиация, за да сриват важни от отбранителна гледна точка сгради. А командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски коментира, че ЧВК Вагнер са дали толкова много жертви в Бахмут, че руското командване ги заменя с елитни десантчици от руските ВВС и със "Спецназ".

📽️Ukrainian Signum unit, with the help of 93rd Mechanized Brigade, targeting Wagner mercenaries in #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Ia75in24dt — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 9, 2023

При Авдеевка руските атаки също не спират. Семьон Пегов говори, че украинският отбранителен фланг от север е под натиск, защото имало руски пробиви по позиции при Бердичи и Керамик. От украинския щаб косвено потвърждават трудната ситуация, като признават, че "под атака" се намира Новокалиново, което е именно в тази област на около десетина километра северозападно от Авдеевка. На юг обаче руснаците не могат да пробият, като хвърлят най-много усилия в Маринка, която не могат да превземат вече 13 месеца, макар де факт да я сринаха с бомбардировки и обстрели.

В Луганска, в Херсонска и в Запорожка област продължава видимо руската подготовка за отбрана, с оглед очакваната пролетна украинска контраофанзива. Най-показателен е репортаж на контролираната от Кремъм руска държавна информационна агенция РИА Новости:

Instead of showing the “super power” of Russian forces during their “offensive”, state media RIA Novosti is now starting to show Russian forces preparing defense to the upcoming counterattack in Kreminna axis.



Their offensive miserably failed and they know it. pic.twitter.com/VUc9TBURKn — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 10, 2023

Окупанти намагалися провести штурмові дії, але отримали "на горіхи" від бійців 22 окремого мотопіхотного батальйону на Луганщині🔥https://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/drvM2P0DFb — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) April 10, 2023

По украински данни, в Запорожка област има общо 113 руски батальонно-тактически групи, които се готвят да отблъснат украинска атака. Само че според ISW едва ли дори една от тези групи е в пълен състав и отговаря на понятието "батальонно-тактическа група" съгласно руската военна доктрина.

ОЩЕ: Путин пред гилотината: Или мир, или ще бъде свален – това ли подсказва ново събитие? (ВИДЕО)