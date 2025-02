Неизвестен хвърли граната във френски бар, има ранени (СНИМКИ)

Брутална атака беше извършена в Гренобъл, Югоизточна Франция, където неизвестен нападател хвърли граната в претъпкан бар. Най-малко 12 души са ранени, като двама са в критично състояние. Полицията подозира, че атаката е свързана с организирана престъпност, вероятно свързана с трафик на наркотици и групови конфликти. Гренобъл и неговите предградия са засегнати от вълна от престъпност, като местните власти вече открито говорят за "гангстерска война".

Прокурорът Франсоа Турет-дьо-Курси каза, че разказите на очевидци сочат, че заподозреният, който все още е неидентифициран, може да е носел и автомат Калашников. Говорейки пред репортери на мястото на инцидента, той каза: „Няма нищо, което да ни накара да мислим, че е свързано с тероризма“, описвайки инцидента като „акт на изключително насилие“. Той добави, че следователите търсят възможни връзки с трафика на наркотици.

Gang wars in France are becoming increasingly dangerous



A brutal attack took place in Grenoble, southeastern France, where an unknown assailant threw a grenade into a crowded bar.



At least 12 people were injured, with two in critical condition.



Police suspect the attack was… pic.twitter.com/6yLwnduUsz