Неофициално: Иран се включи в помощ на Русия във войната в Украйна

По отношение на Авдеевка, изглежда има частичен руски успех – според руски данни е превзета важна защитна украинска позиция до въглищната мина "Бутивка", която украинците държаха от 2015 година насам. Но в сутрешния доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия специално за Авдеевка има съобщение за отблъсната успешно руска атака. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви в снощното си редовно видеообръщение, че украинската армия все още не може да направи голям решителен пробив срещу превъзходството в тежко оръжие на руските части.

In the area of ​​Avdiivka and Pisky, the situation is difficult



According to Arestovych, the enemy concentrated a concentration of forces and means there



At the same time, according to Arestovych, “help has already arrived, and now we will correct the situation there a little.” pic.twitter.com/IYDJuh56aC — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 2, 2022

В Донецка област особена промяна на положението няма – Бахмут, Северск и Соледар остават в украински ръце. Засилва се интензивността на въздушните удари на този фронт, казват украинците, но поне засега напредък на руската пехота, който да е значим, не може да бъде осъществен. В областта остават около 350 000 цивилни, т.е. две трети от постоянните ѝ жители са послушали призива на украинските власти да се евакуират.

This is how the place where the #Sievierodonetsk congress used to be held looks today.



📰Denis Kazansky pic.twitter.com/lBIRvLh2zf — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2022

В Херсонска област руснаците опитват контраатаки срещу украинската армия – специално в северната част на областта, но не успяват да си върнат изгубени вече позиции, например при Трудолюбивка и Билохирка. По украински данни, от Крим е прехвърлена нова руска батальонно-тактическа група, която да подсили руската армия в Херсон. Украинците продължават да нанасят удари по руски позиции, като се целят основно в оръжейни складове и командни постове – има видео от удар вероятно с новия дрон Phoenix Ghost срещу руска част, използваща минохвъргачки и данни за поразени две руски оръжейни депа, като пак има експлозии в Чернобаевка. Украински партизани пък са прогонили 40 руски лекари, опитали да се заселят в изоставени от украинци къщи в Берислав. Руснаците не спират обстрела срещу Николаев, обстрели е имало през нощта и в Харков, и в Днепропетровск. А американският държавен секретар Антъни Блинкен нарече "безумна" тактиката на руснаците да стрелят от позиции, близки до най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката.

Video of a loitering munition strike by Ukraine's 28th Mechanized Brigade on a Russian 82mm mortar position. The graphic on the video suggests this was by a US-made Phoenix Ghost loitering munition.https://t.co/CVUeHwesMh pic.twitter.com/n8PA4eWXdK — Rob Lee (@RALee85) August 1, 2022

Специално за HIMARS, ръководителят на украинското военно командване "Юг" Андрий Ковалчук увери, че нито една от доставените вече 16 американски установки за залпов огън не е била унищожена от руснаците, след като руското военно министерство и руският военен министър Сергей Шойгу твърдят, че са унищожени 6 HIMARS. Колко може да се вярва на Москва: Русия пак твърди, че е унищожила ракетна система HIMARS в Украйна - дали?

ВИДЕО: Украйна се подигра на Русия заради HIMARS, руснаци изглежда са се самовзривили при разтоварване на боеприпаси

Ukraine has not lost a single HIMARS missile system — Commander of the operational command "South" Andrey Kovalchuk pic.twitter.com/Xc3eXNrBdJ — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

Two M142 HIMARS won't let rusnya take a break at night 🇺🇦 pic.twitter.com/sVefFXrKah — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 2, 2022

Друга по-значима новина е, че изглежда Кремъл променя условията за плащане на руските доброволци, отиващи да се бият в Украйна. Те ще получат еднократна премия от 200 000 рубли, когато се запишат, но тя ще бъде "замразена" за 90 дни – това уточняват от администрацията в Башкирия, една от големите руски области. Руските окупационни власти твърдят и, че пристанището в Херсон работи в нормален ритъм с чуждестранни кораби.