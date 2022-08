ВИДЕО: Украйна се подигра на Русия заради HIMARS, руснаци изглежда са се самовзривили при разтоварване на боеприпаси

Колко може да се вярва на тези данни, вижте в специализираните материали на Actualno.com по темата:

1. Русия унищожи две американски ракетни системи HIMARS – да, но изглежда не (СНИМКИ и ВИДЕО)

2. Русия пак твърди, че е унищожила ракетна система HIMARS в Украйна - дали?

3. Русия все повече внимава за Херсонска област за сметка на фронта в Донецка област

Украйна обаче отговори на думите на Шойгу с категорично опровержение. То беше направено от ръководителя на украинското военно командване "Юг" Андрий Ковалчук, който увери, че нито една от доставените вече 16 американски установки за залпов огън не е била унищожена от руснаците. А беларуската опозиционна телевизия NEXTA публикува красноречиво видео, онагледяващо думите на Ковалчук.

Междувременно украинското разузнаване съобщи, че опит да бъде прикрито разтоварване на руски боеприпаси е довел до взрив. Става въпрос за разтоварване на влак на гара Каланчак в Херсон. За да не се позволи украински удар, решението на руснаците било да запалят пожар, за да направят димна завеса и да прикрият работата по разтоварването на оръжието. Само че пожарът излязъл от контрол – резултатът бил силна експлозия.

Неофициално: Иран се включи в помощ на Русия във войната в Украйна

Russian army blows up its echelon with ammunition#Ukraine's intelligence reports that the occupiers while unloading a train with ammunition made a smokescreen in order to hide it.



Later, a powerful explosion was heard at this place. After that, the occupiers ran away in panic. pic.twitter.com/povxs3KCAF