„Невидимият човек“ от Мариупол, който извървя пеш 200 км до спасението

Историята на 61-годишния украинец от Мариупол е достойна за екранизация. Той напуска дома си на 23 април, когато руснаците стигат до частта от града, в която той живее, и започват да стрелят от врата на врата. „Целта беше да съм невидимият човек“, разказва възрастният мъж пред кореспондента на „Гардиън“ в Киев – Даниъл Бофи.

За да оцелее, Игор е трябвало да се носи като призрак с малката си чанта с провизии и с кучето си Жу-Жу – 9-годишен териер, през ада на обсадения пристанищен град, през пустошта на окупираните от Русия украински територии до относително безопасния град Запорожие, намиращ се на 225 км в северозападна посока.

What an incredible story. I'm happy he made it to safety.

This should be made into a film one day.



"When Russian soldiers started going from house to house shooting people, #IgorPedin set off with his dog Zhu-Zhu to #Zaporizhzhia."https://t.co/jWyPUQlFoS