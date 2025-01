Неволя: Русия почна да бронира УАЗ-ки за войниците си по "домашна рецепта" (ВИДЕО)

Руското военно министерство изуми с ново видео – как се правят "по домашна рецепта" камиони с броня и бъгита, които да се ползват за щурмове от руската пехота. Максимално просто, максимално надеждно, гласи мотото във видеото – сами преценете колко надеждно може да е направена у дома, по домашна рецепта, бронирана УАЗ-ка:

Още: Украйна упорито тормози Путин в Курск, Курахово падна, 800 000 убити и ранени руски войници според Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

The Russian MoD releases footage of a Russian 'construction and repair site' of homemade armored trucks and buggies for assault units by repairmen of the Center group in the Pokrovsk direction.



You read it right. Homemade armored trucks and buggies for assault units. pic.twitter.com/8fEL6RBOie