Украйна вдига оборотите в оръжейното производство, готви се за руска офанзива (ВИДЕО)

Същевременно, страната се грижи и за защитата си – продължава работата по изграждане на по-големи фортификационни съоръжения. Изрично такава задача на практика постави украинският президент Володимир Зеленски още в края на миналата година. Вече многократно се появиха коментари и анализи с очакване Русия да опита по-мащабна офанзива през лятото на 2024 година – съответно и че Украйна следва да се поучи от руския опит специално в Запорожка област, където беше изградена т.нар. Линия на Суровикин. Именно тя се оказа много сериозно и непреодолимо препятствия при третата украинска контраофанзива, проведена през лятото на 2023 година.

UKRAINE RAMPS UP AMMO PRODUCTION, Russia struggles to advance despite 10x ammo and personnel advantage.



AP footage shows weapon systems and ammo production in Western Ukraine.



pic.twitter.com/r4DbXH8187 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 26, 2024

Kilometers of anti-tank ditches and non-explosive barriers. This is the second line of defense in the Kherson region, built to to protect the already liberated territories. pic.twitter.com/jzoeYFZ0EN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2024

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) продължава да обръща сериозно внимание на атаката в "Крокус Сити Хол". Основен акцент – че издирваният от Международния наказателен съв в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин вече понижава интензивността на внушенията, че Украйна е отговорна. На този фон обаче политиците в Русия почнаха да говорят срещу мигрантите и за затягане на мерки, както и да се върне смъртното наказание: Руските служби са били в "Крокус" при атаката: Странни съвпадения (СНИМКИ)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете леко се повишава. За денонощието украинците са регистрирали 67 бойни сблъсъка по целия фронт. Отново най-горещо е Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Новомихайловка и Григоровка), където има 26 отбити руски пехотни атаки. Прави впечатление, че украинският генщаб изрично отново включва в сводката село Урожайно, което се намира на 9 километра южно от Велика Новоселка, по остта към Бердянск (тази ос се нарича от руснаците открито Угледарско направление, припомнете си защо в следващия активен линк). Там е имало бомбардировки с авиация, сочат украинските данни: Русия вече гледа и атакува масирано в нов участък на фронта в Украйна (ВИДЕО). В тях липсва Красногоровка – популярният руски военен телеграм канал "Рибар" пише, че украинците консолидират позициите си в централната част на Новомихайловка и също не обелва дума за Красногоровка.

На второ място като интензивност на боевете за изминалото денонощие е Лиманското направление – 13 отбити руски пехотни атаки, отново по линията Терно – Ямполовка, както и Билохоровка в Луганска област. В сутрешния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише, че ситуацията не се променя значително – на фона на постоянния вече по-силен руски натиск.

The 95th Air Assault Brigade showed footage of a large Russian mechanized column being destroyed near Terny. pic.twitter.com/nXEb8vIbyB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2024

В Купянското направление обаче пак е тихо – само 1 отбита руска пехотна атака при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск). Има и геолокализирани кадри, показващи, че украинската армия е успяла да си върне някои загубени при Синковка позиции още преди 4 дни:

В направлението на запад от Авдеевка има 9 отбити руски пехотни атаки – посочена е линията на селата Невелско, Първомайско, Бердичи и Семьоновка, което подсказва, че руснаците вървят на запад от линията Тоненко – Орловка, но украинците упорито опитват да пробият по фланга от юг (Невелско – Първомайско, на 15-11 километра югозападно от Авдеевка), за да застрашат вклинилите се по-напред руски части. Според Пегов, украинците няма да отстъпят лесно от Първомайско – той съобщава изрично и, че украинската армия прави тактически контраатаки по цялата линия на боеве в Авдеевското направление, включително Тоненко и Орловка, както и че специално в Бердичи "всеки метър е много труден за руските войски". За Бердичи "Рибар" специално посочва, че ситуацията е без промяна.

FPV operators of the 47th Mechanized Brigade took out an Russian hidden ATGM position in the Avdiivka Coke Plant. pic.twitter.com/VZaUgujgww — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2024

Показателни са обзорите на двата руски канала за Бахмут - "Рибар" повтаря вчерашните си думи, Пегов пак говори за "прочистване" на западните покрайнини на Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), което показва, че украинската съпротива в тази ключова точка не е сломена. Факт е обаче, че руснаците атакуват от север, в посока микрорайон "Канал" - има геолокализирани видеокадри от 67-ма бригада и как украинците обстрелват руските войници с дронове: Тревога на фронта за Украйна: Часов Яр и на запад от Авдеевка – оценки (ВИДЕО)

Според официална информация от украинските ВВС, и тази нощ е имало изстреляни дронове клас „Шахед“ от Руската федерация по цели в Украйна. Става въпрос за 13 такива дрона – свалени са 10. А обстрелите в Белгород вече са традиционни - ден и нощ.

