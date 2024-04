На атакуваното с дронове руско летище в Морозовск е имало близо 30 самолета: OSINT анализатор

Това пише OSINT анализаторът MT Anderson в социалната мрежа Х. Той подкрепя предположението си със сателитни изображения, на които успява да преброи 26 броя изтребители Су-34 и 3 броя Су-30/35.

Още: Взрив след взрив: Дронове засипаха две от най-важните руски ВВС бази (ВИДЕО)

Авиобазата в Морозовск е дом на 559-ти руски авиационен полк, който разполага с три ескадрили изтребители-бомбардировачи Су-34. Именно с тези самолети се извършват бомбардировки с авиационно управляеми бомби

Припомняме, че тази нощ общо 53 дрона атакуваха различни обекти в Русия, като според съобщенията са били свалени 44 от тях. Дронове бяха пуснати не само срещу летището в Морозовск, но и срещу авиобазите в Ейск и Енгелс.

