Няма измъкване: Пореден руски Су-25 изпита силата на украинците (ВИДЕО)

Украинските сили нямат спирка - на 23 юли те са унищожили пореден руски самолет Су-25.

Изтребителят е бил свален в Покровското направление на фронта - на запад от Авдеевка, където от известно време насам се водят най-интензивните сражения в Украйна. Става въпрос за Донецка област.

Новината за самолета съобщиха от оперативно-стратегическата група войски „Хортиця“. Изтребителят се е опитал да атакува позициите на украинците заедно с още един Су-25, но е бил свален.

Появи се и видео:

The AFU epically shot down a Russian Su-25 on the Pokrovsky direction pic.twitter.com/zHlwc8cVy9