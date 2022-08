Норвегия предоставя нов пакет военна помощ за Украйна заедно с обучение на бойци

„Благодарни сме на правителството за решението да предостави нов пакет военна помощ", подчерта Резников.

Освен това Норвегия се е ангажирала и да обучава украински бойци.

Yesterday I had a telephone conversation with my friend and colleague @Bjornarildgram. We are grateful to the 🇳🇴 Government for the decision to provide a new package of military aid and to train 🇺🇦 soldiers. pic.twitter.com/5OEEXyF0xd