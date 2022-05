Нов силен сигнал, че Русия готви референдуми за отцепване на украински земи

Володин настоя, че през 2014 година в Украйна е извършен „държавен преврат”, явно визирайки Майдана. И продължи: "Крим се отдели от Украйна. Гражданите, в съответствие с нормите на международното право, взеха решение да влязат в състава на Руската федерация". Така и Донецката, и Луганската републики взели решение да излязат от състава на Украйна и да станат самостоятелни, по думите му. Припомняме, че референдумът за присъединяване на Крим към Русия се проведе след като руската армия влезе на полуострова и де факто установи военно положение, а освен Русия никоя друга държава не е признала Донецк и Луганск за самостоятелни държавни структури.

Володин предрече и разпад на Европейския съюз, като обясни, че ако членовете на ЕС искат да запазят национален суверените, трябва да го напуснат.

Междувременно, американският президент Джо Байдън и германският канцлер Олаф Шолц проведоха телефонен разговор. След него, в официално съобщение от Берлин беше уточнено, че САЩ и Германия няма да признаят никакви руски териториални претенции над суверенна украинска територия. Освен това Шолц посочи, че санкциите срещу Русия ще бъдат вдигнати само след споразумение с властите в Украйна. Стана ясно и, че украинският президент Володимир Зеленски е поканил германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер да посети Украйна. Припомняме, че в средата на април Зеленски не прие Щайнмайер – защо, припомнете си ТУК.

НЕОФИЦИАЛНО: ГОТВЯТ СЕ "РЕФЕРЕНДУМИ" ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА УКРАИНСКА ЗЕМЯ КЪМ РУСИЯ

Според Пентагона, по-голямата част от руските войски в Мариупол вече са се изтеглили на север от града, вероятно с нови задачи в кампанията по овладяване на Донбас. В града са останали само няколко батальонни групи, които са концентрирани около завода "Азовстал". А опозиционната беларуска телевизия NEXTA, чието гледане в Беларус се преследва от тамошния наказателен кодекс, публикува снимка как табелки с името на града на украински биват махани и се слагат такива на руски език.

In #Mariupol, the invaders ordered to install a Russian-language sign with the name of the city. pic.twitter.com/KxxN9zpFuT