Неофициално: Готвят се "референдуми" за присъединяване на украинска земя към Русия. Руска област краде украинска реколта

Източници, близки до Кремъл и руския президент Владимир Путин, са съобщили на изданието "Медуза", че в средата на май самопровъзгласилите се Донецка и Луганска републики (ДНР и ЛНР) може да проведат референдум за присъединяване към Руската федерация.

Според информацията, три източника са говорили по темата. Съгласно два от тях, датите на референдумите може да са 14 и 15 май. На тези дати може да се проведе референдум и в Херсонска област, където руската армия засега установи контрол и има надмощие срещу украинската съпротива. Украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди, че случи ли се такова нещо, всякакви мирни преговори с Москва спират.

Всъщност, според източниците на "Медуза", имало подготовка за референдуми още в края на април, но руските неуспехи на бойното поле са спрели процеса. А присъединяването на ДНР и ЛНР зависи от "личното желание на Путин" - това не било стратегически интерес на Русия. През март, ръководителят на ДНР Денис Пушилин и този на ЛНР Леонид Пасечник говореха за референдуми "след края на специалната операция".

Meduza или "Медуза" е интернет издание, създадено от бившия главен редактор на Lenta.ru Галина Тимченко през 2014 година. Публикува материали на руски и на английски език. Редакцията е ситуирана в Рига, Латвия. На 23 април 2021 година "Медуза" е включена в списъка с чуждестранни агенти от руското правосъдно министерство. На 2 март 2022 година Роскомнадзор блокира сайта на изданието заради "целенасочено систематично публикуване на информационни материали, съдържащи лъжлива информация, относно същността на специалната военна операция на територията на Украйна..."

Развитието на войната в Украйна

Според дневния доклад на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, публикуван в официалния профил на структурата във Фейсбук, руската армия засилва обстрела и офанзивата за Донбас. Специално повишена бойна активност има в Донецка и Луганска области, има и подкрепление в посока град Изюм. Това е северната точка, от която руските сили се стремят да "затворят" своеобразен "чувал" и да установят контрол над Донбас. ОЩЕ: Битката за Донбас - какво предстои според възможностите на руската и украинската армия

Стана ясно и, че половината от обещаните от САЩ 72 нови 155 милиметрови гаубици вече са доставени в Украйна. А Русия твърди, че нейните ракети са извадили от строя "голяма част" оръжията и боеприпасите, доставени от Запада. Мунициите били съхранявани в алуминиев завод в югоизточния град Запорожие.

The United States has already supplied more than half of the promised ninety 155 mm howitzers to #Ukraine. The weapons have arrived in the country, Pentagon spokesman John Kirby said.



He also said that initial phase of training for 50 Ukrainian soldiers was completed this week. pic.twitter.com/DPkZmhp2KZ — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022

Министърът на отбраната на Украйна Алексий Резников казва, че страната очаква "изключително трудни седмици", предупреждавайки за големи "разрушения" в разгръщащата се руска офанзива в източната част на страната.

В пост във Фейсбук той казва, че "Русия вече е събрала сили за мащабна офанзива в Източна Украйна", а Москва "ще се опита да причини възможно най-много болка", предупреждавайки за "разруха и болезнени жертви".

Доста интересна публикация в Twitter има и от опозиционната беларуска телевизия NEXTA, чието гледане в Беларус се преследва от тамошния наказателен кодекс. Според информацията, парламентът на Красноярск е публикувал постановление, с което буквално обявява конфискация на "излишъка" от реколтата от зърнени култури и овошки от Херсонска област.

The website of the Legislative Assembly of #Krasnoyarsk region in #Russia published news about plans to "expropriate the surplus crops of farmers" in the occupied region of #Kherson. pic.twitter.com/gZauTwLnGt — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Въпреки напрежението около Украйна, Русия и Съединените щати обявиха размяна на затворници, като Москва предаде бившия морски пехотинец Тревър Рийд в замяна на Константин Ярошенко, пилот, осъден за контрабанда на наркотици. Бащата на Рийд казва пред CNN, че размяната е извършена в Турция, предаде БГНЕС.

Напрежение в Молдова

Проруските сепаратисти в Молдова твърдят, че е имало стрелба през границата от Западна Украйна към село, в което се помещава руски оръжеен склад в отцепилия се Приднестровски регион.

Министерството на вътрешните работи на Приднестровието също каза, че дронове са прелетяли над село Колбасна, известно като Кобасна на румънски.

Нарастват опасенията, че подкрепяното от Москва Приднестровие може да бъде въвлечено във войната в Украйна. Ръководството на Приднестровието обвини Украйна в поредица от атаки срещу държавната инфраструктура. Киев обвини Русия, че е организирала атаките.

Появи се и видео, показващо "атаката" срещу Министерството на държавната сигурност на Приднестровието. Припомняме, че този отцепнически регион не е признат за суверенна държава от никого, само Кремъл го подкрепя.

