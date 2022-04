Русия си призна за десетки хиляди загинали и стотици на крайцера "Москва" (СНИМКА)

Русия признава за смъртта на 13 414 войници, други 7000 се смятат за безследно изчезнали. Потвърдена е и смъртта на 116 души от крайцера "Москва", а други 100 се смятат за изчезнали (от общо малко над 500 души екипаж).

Pro-Kremlin resource Readovka reported about the death of 13,414 #Russian soldiers while around 7,000 are being missed. These numbers were announced at a closed briefing of #Russia's Ministry of Defence. The post by Readovka has already been deleted. pic.twitter.com/9kOTnR0KA9