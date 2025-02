Нова масирана атака с дронове срещу редица руски области (ВИДЕО)

Поредна тежка нощ се очертава за Русия - руски и украински канали в Телеграм и "Х" съобщават за нова голяма вълна от украински дронове, която се е насочила към редица руски области. По-конкретно, украинският източник NOELReports, който следи изкъсо войната в Украйна, обобщава: 43 дрона към Ростовска област - там цел изглежда е Милерово, където има руско военно летище (местният губернатор Юрий Слюсар съобщава в канала си в Телеграм за 1 свален дрон там, но информацията е от 20:37 часа), 13 дрона към Воронежка област, 8 дрона към Белгородска област. В състояние на тревога са още руските области с главни градове Тамбов, Волгоград, Саратов, Самара, Пенза, Саранск, Рязан и Нижни Новгород.

In Taganrog and Millerovo, Rostov region, air defense is operating. Locals report that 30 UAVs have already been seen flying over the region. pic.twitter.com/e2PZuOYZNL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

Вече има предположения, че украински дронове са се насочили към ударената на 31 януари рафинерия на "Лукойл" във Волгоградска област - "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Прокремълският телеграм канал Baza посочва, че летището във Волгоград е затворено - Росавиация е въвела извънредния режим.

Explosions in Rostov region, air defense is active against Ukrainian drones. pic.twitter.com/xuu8R92pSd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

Какво точно става ще се изясни в следващите часове - засега руското военно министерство съобщава за 2 свалени дрона в Белгородска и Ростовска област, в периода между 21:00 и 21:10 часа: Украйна в атака: Пак рафинерия на "Лукойл" гори, известен руски петролен терминал не работи след успешен удар (ВИДЕО)

Междувременно в Москва е избухнал голям пожар - в склад с газови бутилки. Вече има и пожарен влак, който трябва да гаси - огънят е на 150 квадратни метра:

🔥 A warehouse with gas cylinders is on fire in Moscow, covering 150m². Explosions are heard, and thick black smoke is visible. A fire train has been dispatched to the scene. pic.twitter.com/4oZW2csHgh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 2, 2025

Украинска операция в Северското направление

Междувременно, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) взривиха жп мост недалеч от Северск. Малкият град се намира северно от Бахмут и южно от Лиман - там руснаците от много време не успяват да напреднат, на практика откакто превзеха Бахмут през 2023 година. Руската военна активност в Лиманското направление се засили напоследък доста, което влияе на Северското направление:

Още: Украинските дронове работят: Още една руска петролна рафинерия спря работа (ВИДЕО)

⚡️The Armed Forces of Ukraine struck a railway bridge near Siversk, destroying an important Russian logistical artery. The bridge was used for supplying ammunition, equipment, and personnel. pic.twitter.com/IK7nzo58X7 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 2, 2025