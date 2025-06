Нова размяна на военнопленници: Зеленски потвърди за поне "500 срещу 500", Русия говори за много повече

Украйна планира да си върне общо 500 военнопленници от Русия в рамките на нова размяна между 7 и 8 юни, заяви президентът Володимир Зеленски на среща с журналисти на 4 юни. "Днес нашите екипи проведоха консултации по размяната. Руската страна ни информира, че този уикенд, в събота и неделя, ще може да прехвърли 500 души, наши военнослужещи, от над 1000 души, за които се договорихме", каза украинският лидер. Русия потвърди новината и посочи дори още по-голяма размяна.

Предстоящият обмен следва мащабната размяна на по 1000 души - военни и цивилни - между двете страни на 23, 24 и 25 май. Тази сделка, първоначално постигната по време на преговорите в Истанбул на 16 май, беше най-голямата размяна на затворници във войната досега: "1000 за 1000" е факт: Една от най-големите размени на военнопленници е успешна (СНИМКИ и ВИДЕО).

Новата размяна е била договорена по време на втория кръг от преки преговори, проведен на 2 юни - отново в Истанбул.

Зеленски заяви, че Украйна все още не е получила списъка с имената за предстоящата размяна, но каза, че Москва е обещала да го даде. "Този път, за разлика от миналия път в Истанбул, руснаците обещаха да ни предоставят предварително списъците на лицата, които ще разменяме, което е важно за нас", отбеляза той.

Още: Жертвите на войната в Украйна вече са 1,4 милиона. Коя армия губи повече?

При предишната размяна на затворници се засилиха критиките, че Украйна не е успяла да осигури освобождаването на нито един от бойците от "Азов" и на много цивилни, държани в плен от Русия в продължение на години.

Снимка: Telegram, Володимир Зеленски

След преговорите на 2 юни Русия също така пое ангажимент да прехвърли на Украйна 6000 тела на загинали украински войници и офицери. Зеленски отбеляза, че подготовката за размяната на телата ще започне след размяната на военнопленници, предаде думите му Kyiv Independent.

Още: Над половината защитници на "Азовстал" са освободени от руски плен, най-трудно се връщат разузнавачите и отвлечените жени

Украйна последователно настоява за формулата "всички за всички" при размяната на пленници, като се стреми да осигури връщането на всеки украински войник в плен. Русия отхвърля това предложение.

Русия е готова да започне размяна на военнопленници с украинската страна между 7 и 9 юни, заяви съветникът на руския диктатор Владимир Путин, който бе ръководител на руската делегация в двата кръга дискусии в Истанбул - Владимир Медински.

"Предполагаме, че това вероятно ще бъдат 1200 души от всяка страна и това отново ще бъде най-голямата размяна на военнопленници. Готови сме да започнем - 7, 8, 9 юни. Ние, от своя страна, сме напълно готови за това", каза той на среща на Владимир Путин с членовете на правителството, цитиран от контролираната от Кремъл агенция ТАСС.

‼️ The upcoming prisoner exchange between Russia and Ukraine, scheduled for June 7–9, will take place in a "1200-for-1200" format, Medinsky told Putin in a briefing. Meanwhile, Lavrov accused Ukraine of "provocations aimed at disrupting negotiations," urging others "not to give… pic.twitter.com/cc4YJe6vLt