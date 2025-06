Нова руска стратегия: Ракети-бомби и разширяване на единствения завод за поправка на щетите от операция "Паяжина" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия така адаптира ударните си пакети срещу Украйна, че да опита да пречупи противовъздушната отбрана и да нанесе максимални щети, удрайки и по духа на украинските граждани. Такъв извод прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на фона на новината от 28 юни, че руските сили са изстреляли нова ракета-бомба "Гром-1". Тя е прелетяла повече от 100 км и е достигнала почти до град Днипро, като е била свалена от украинската противовъздушна отбрана извън населеното място.

Още: Украинската ПВО свали най-новата руска ракета-бомба "Гром-1"

Руските сили може би са използвали експерименталното хибридно оръжие, което е микс между ракета и управляема авиационна бомба (КАБ) като част от продължаващите усилия за увеличаване на обхвата на своите КАБ, допуска пред Suspilne военен от противовъздушната група на украинците в Днепропетровска област. Авиобомбите КАБ са едно от най-често използваните оръжия на фронта. Местният източник заявява, че Русия отдавна използва реактивни двигатели на бомбата, за да увеличи нейния обсег, и вероятно в случая е ползвала бомба с по-лека бойна глава срещу Днипро, за да намали теглото и да увеличи обхвата. Източникът също така казва, че руските сили може да са изстреляли бомбата от самолет възможно най-близо до град Днипро.

Reportedly, a Russian guided bomb nearly reached Dnipro today — possibly for the first time. These bombs are usually used near the front lines. If confirmed, it may signal Russia is using extended-range KABs or shifting tactics to hit deeper into Ukraine. pic.twitter.com/m07YZlJPgJ — WarTranslated (@wartranslated) June 28, 2025

Украинският политолог и инженер конструктор в предприятието за проектиране на спътници и ракети "Пивденне" Олександър Кочетков заяви пред изданието на 28 юни, че Русия е създала "Гром-1" като част от усилията за увеличаване на обсега и точността на бомбите КАБ, за да се запазят руските самолети, които изстрелват тези бомби. С други думи, руснаците искат да атакуват с оръжията от максимално далечно разстояние, страхувайки се, че авиацията им може да бъде унищожена в противен случай.

Още: Зеленски: Западът продължава да доставя на Русия оборудване за производство на оръжия

Кочетков заявява, че "Гром-1" е хибрид между авиобомба и ракета "въздух-въздух" Х-38 и използва двигателя на Х-38, който осигурява на бомбата обсег от 100 до 150 км. Експертът отбелязва, че руските сили са използвали "Гром-1" вероятно за първи път през август 2024 г. по време на удар срещу Константиновка в Донецка област, както и че Русия все още не произвежда масово ракети-бомби "Гром-1".

For the first time, a Russian guided bomb reportedly reached Dnipro—over 100 km from the front line.



Footage shows Ukrainian air defense trying to intercept it.



Observers suggest it may have been a Grom-1 with a possible booster used only at launch.



The Grom-1 (or Grom-E1) is… pic.twitter.com/EdqyhPMP9T — Clash Report (@clashreport) June 28, 2025

Русия разширява зоната "Алабуга", където се правят "Шахед"-и

Украинското издание New Voice междувременно направи сравнение на сателитни снимки от началото на октомври 2024 г. и юни 2025 г., които показват, че Москва разширява своя завод за дронове "Шахед" в Специалната икономическа зона "Алабуга" край Елабуга, Република Татарстан. Снимките показват, че Русия е изградила четири нови обекта там с площ около 163 хектара и че в момента се изгражда още един обект с площ 30 хектара. Изданието съобщава, че новото строителство включва общежития за работниците в завода. Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) по-рано през юни е оценило, че работниците са основната нужда на Русия за увеличаване на производството на дронове.

Още: Разузнавателна група: България поддържа активно военната машина на Путин

На 21 юни ГУР съобщи, че Русия произвежда до 170 дрона "Шахед" и дронове примамки дневно и че до края на 2025 г. темповете на производство могат да се увеличат до 190 дрона дневно.

Дни по-рано японската телевизия NHK съобщи, позовавайки се на неуточнени западни и руски дипломатически източници, че Северна Корея обмисля да изпрати 25 000 работници в производствените съоръжения за дронове в "Алабуга", а строителството на общежития може да е свързано с този евентуален приток: Нова оценка от Южна Корея, че Ким Чен Ун ще праща още войници на Путин.

Москва разширява и ракетна база за стратегическата си авиация

Въпреки санкциите Русия е инвестирала и над 1 млрд. евро в разширяването на завода си за стратегическа авиация в Казан, съобщава финландското издание Yle. Обектът, в който се произвеждат бомбардировачи Ту-160 и се модернизират Ту-22М3, е добавил нови хангари с площ 19 000 кв. м, но въпреки това е доставил само два самолета през 2023 г. поради недостиг на работна ръка и компоненти.

Всичко това се вижда на сателитни снимки от Planet Labs на единствения руски завод за производство на стратегически бомбардировачи, включително самолети, способни да носят ядрени оръжия. Това е и единственото място, на което Русия може да опита да възстанови повредените при украинската операция "Паяжина" свои бомбардировачи. Освен военна техника фабриката произвежда и граждански самолети.

Още: Путин обяви, че Русия започва серийно производство на ракети "Орешник"

🚨Russia Expands Nuclear Bomber Plant in Kazan — Satellite Images Reveal Massive New Facilities



The Kazan Aviation Plant, where Russia builds its heavy bombers, is expanding its capacity — according to an analysis of Planet Labs satellite imagery, Yle reports.



This is Russia’s… pic.twitter.com/fFh27q6LdI — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2025

"Сателитните снимки ясно показват значително увеличаване на производствените площи", казва Марко Еклунд - военен експерт и бивш офицер от финландското военно разузнаване - пред Yle. Очаква се разширението да бъде завършено до края на другата година.

Ракетите и дроновете: Русия носи смърт, папата подкрепи Украйна

На фона на всичко това руските сили продължават да атакуват мощно Украйна с ракети и дронове. Според NTV Русия е променила подхода си към тези удари, като все повече се фокусира върху Киев като основна цел. Нападенията сега често включват балистични ракети и дронове "камикадзе", които често се изстрелват през нощта. Киев отново се превръща в основна цел. Русия се опитва да разпространи страх и да сломи волята на жителите на столицата, съобщава изданието. Анализаторите смятат, че Кремъл цели да претовари противовъздушната отбрана на Украйна, да отклони ресурси от фронтовата линия и да дестабилизира тила чрез психологически натиск.

😡Russia shifts tactics: Kyiv once again under primary threat



According to NTV, Russia has changed its approach to missile and drone strikes, increasingly focusing on Kyiv as the main target. The attacks now often involve ballistic missiles and kamikaze drones, frequently… pic.twitter.com/xvYZhDGnNw — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2025

През изминалата нощ обаче не само Киев попадна под обстрел, а и райони на запад, които са далеч от фронтовата линия: Над 500 ракети и дронове полетяха от Русия към Украйна за една нощ (ВИДЕО).

Папа Лъв XIV изрази солидарност с народа на Украйна и нарече войната "безсмислена". Той заяви, че се моли за украинския народ - особено за семействата на загиналите, военнопленниците, децата и възрастните хора - и призова всички да запазят вярата си дори в най-мрачните времена. "Животът ще победи смъртта", смята главата на католическата църква, цитиран от Kyiv Independent.

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на понтифика за състраданието му и подчерта: "Руската агресия трябва да бъде спряна. Мирът трябва да бъде справедлив".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

След лек спад на руската военна активност в Украйна, сега се наблюдава ново повишение. По официални украински данни – на 28 юни е имало 170 бойни сблъсъка, т.е. със 17 повече на дневна база. Руснаците са хвърлили 113 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с две повече за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 30 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5800 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 200 снаряда повече. Руската армия е използвала малко над 3000 FPV дрона "камикадзе", което е с около 600 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Още: Путин си призна: Харчим много пари за война, трябва да ги намалим (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Покровското направление (ВИДЕО 18+) отново са най-интензивните боеве – украинската армия твърди, че е отблъснала 56 руски щурма там през изминалия ден. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 20 пехотни атаки, като единствено там според геолокализирани кадри има нов руски напредък, твърди ISW. Прави се извод, че руснаците вероятно са превзели Зирка. Селището се намира в най-западната част на Донецка област и е по южния фланг на Новопавловка, която е отвъд административната граница – в Днепропетровска област. Руското военно министерство също съобщава за превземането на Зирка.

Иначе в Сумска област на Украйна и в руската Курска област са се състояли 22 сражения през изминалия ден, в Лиманското направление руснаците са атакували 19 пъти, в Харковското – 12, в Северското – 11, посочва украинският генщаб. ISW отчита, че украинците са контраатакували успешно в района, намиращ се източно от град Лиман – геолокализирани кадри показват, че те са вече в северната част на Торско.

Още: Множество взривове: Украйна порази руско военно летище в Крим (ВИДЕО)

В Торецкото направление руснаците са извършили 9 нападения, но главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски казва, че "сраженията продължават в ново направление - Доброполско. Противникът се устремява към Константиновка, но освен многобройните загуби, не е постигнал нищо. Със силите на своите части от 68-и армейски корпус, 20-а и 150-а мотострелкова дивизия агресорът се опитва да пробие отбраната ни и да напредне в три оперативни направления", пише той на страницата си във Facebook.

Според главнокомандващия миналата седмица руснаците са предприели мощна атака край Яблоновка в Торецкото направление - с 24 бронирани машини. Сирски отбеляза, че украинските защитници са спрели нападението, като са унищожили 20 бронирани машини и голям брой вражески личен състав.

Украинските отбранителни сили "ежедневно отблъскват безумните атаки на руските окупационни сили в районите на Новопавловск, Покровск, Краматорск и Торецк", каза генералът, който направи работно посещение в частите, поддържащи линията в Донецка област. Главнокомандващият също така добави, че е необходимо "да подсилим нашите войски с подготвени кадри и да вземаме навременни, правилни управленски решения".

Още: Украйна и НАТО тестват система за отбрана срещу едно от най-страшните руски оръжия (СНИМКИ)

"Напоследък врагът разчита на пехотата", посочва украинският лейтенант с позивна "Алекс" в Telegram канала си "Офицер+". "Напоследък намаля броят на атаките с коли и мотоциклети и това е тенденция в много направления (с изключение на това, че понякога все още се опитват да ги пробият точка по точка), но по някаква причина сега разчитат на пехотата на 80%", пише той.

Лейтенантът обръща специално внимание на Купянското направление, където северно от Купянск има повишение на руската активност. В района на Кондрашовка те продължават да се опитват "да се закрепят от нашата страна на магистралата за Двуречна", пише "Офицер+". "Ако допреди няколко седмици гадовете бяха от тяхната страна на магистралата, то сега тя всъщност е червена зона". Там районът напомнял на компютърна игра, "в която зомбитата постоянно изпълзяват от една линия и активно умират, щом скочат в засегнатата зона", посочва каналът и казва, че руснаците понякога действат с добра ефективност там.

Още: Германският канцлер: Като се има предвид как завършват контактите с Путин, ще се въздържа за дълго

Ожесточените боеве продължават на границата на Донецка и Днепропетровска област, отчита още лейтенантът от ВСУ: "И ако на моменти врагът успяваше да навлезе отвъд административната граница, то сега врагът е отблъснат - той вече няма толкова уверен напредък".

"Сумският фронт вече изглежда много по-стабилен", пише междувременно украинският канал NOELReports. "Източниците ми там казват, че руските комуникации са пълни с оплаквания, а момчетата им от другата страна на границата са напълно изтощени. Освен това 225-и щурмови полк провежда някои рисковани, но супер ефективни операции, които наистина изтощават руснаците". Той публикува и видео от Краснооктомврийско, където се вижда как руснаците се "грижат" за своите - с побой. "Мога да ви кажа, че това не е единичен случай. Това е начинът, по който се отнасят към "своите", когато хората не се подчиняват".

On a personal note: The Sumy front looks a lot more stable now. My sources there say Russian comms are full of complaints, their guys across the border are totally exhausted. Also, the 225th Assault Regiment is pulling off some risky but super effective ops, really wearing down… pic.twitter.com/zKqoa5rRv2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2025

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, че на фронта руските въоръжени сили настъпвали по направленията Суми, Купянск, Лиман, Северск, Константиновка, Покровск и Новопавловка. "Но противникът провежда контрадействия, като не щади западните бронирани машини и собствената си жива сила. Бойните операции все повече зависят от безпилотни летателни апарати, но настъплението, укрепването и удържането все още могат, разбира се, да се извършват само от личен състав, което отново и отново връща обществото към дискусията за достатъчността на хората на фронта, ротацията на мобилизирания личен състав и мотивацията на хората да служат в условията на една често закостеняла система, която изключително бавно се адаптира към съвременните реалности", признава той.

Още: Срещата на върха на НАТО в Хага изпрати смъртоносни сигнали