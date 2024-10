Нова руска тактика във войната с дронове (ВИДЕО)

Руската армия изглежда започва да използва нова тактика що се отнася до войната на дронове. Това подчертава един от известните руски военнопропагандни канали в Телеграм "Дневник Десантника".

Според коментара на канала, става въпрос за нова тактика за дроновете "Шахед". В област Суми руските ВВС вече предприемат операции, при които като първа вълна с дронове се използват безпилотните самолети Gerbera. Те са направени от стиропор и на радарите изглеждат като "Шахед". Gerbera обаче летят на ниска височина, като идеята е да привлекат огъня на ПВО. Следват нови две вълни, този път "Шахед", които летят по-високо и гледат да преминат на места, където украинската ПВО току що е стреляла и не е подготвена за нова вълна дронове.

Gerbera се прави в три разновидност - разузнавателен дрон, камикадзе-дрон и дрон-примамка. Обсегът е около 300 километра, пише украинското издание Defense Express.

An unknown UAV, whose wreckage was found in Kiev and which appeared in the "Alabuga Polytechnic" video, turned out to be a certain "Gerbera" developed by the N. F. Gastello Design Bureau, equipped with a camera.



As reported in a newly released video, the "Gerbera" can be used in… pic.twitter.com/XK8j7yZpYq