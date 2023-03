Обкръжаването на Бахмут от руснаците засега се отлага (ВИДЕО)

Вече е очевидно, че руският устрем и възторжените приказки как битката за Бахмут е към своя край не са верни. Подсигуряването на района при Хромово от страна на украинците изглежда кара руснаците да опитат да направят по-голям кръг от север, да „разтеглят“ украинските отбранителни линии и да направят успешен пробив, след който да тръгнат към затваряне на обръча около Бахмут именно към Хромово. В този ред на мисли, лидерът на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обяви, че е превзето село Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут) – има видеокадри, показващи войници на частната му армия пред срината сграда. В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия обаче Дъбово-Васильовка, наред с Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут) са посочени като места, където украинските позиции са успешно удържани.

На юг е показателно, че дори руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) съобщава за украински обстрели чак по Курдюмовка (15 километра южно от Бахмут) – тоест, украинската армия успешно разшири зоната на контрол около път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут и удържа положението засега. Украинският щаб съобщава и за пореден спрян опит на руснаците да настъпят при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут).

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изричен акцент е, че изглежда ЧВК Вагнер не могат да продължат в досегашното темпо в Бахмут и частите на армията на Пригожин биват подсилвани и сменяни от части на редовната руска армия. Обръща се внимание и на възможен опит да бъде отново атакуван Угледар (Въгледар, Вухледар), но през видеокадри на твърдящи, че служат в 136-та руска бригада, които се оплакват как почти всички запаси от боеприпаси се дават на ЧВК Вагнер при Бахмут – подробности: ВИДЕО: Армиите на Путин се джафкат и опълчват една на друга

A pair of Ukrainian Su-25s fly by at a very low altitude and launch missiles in the enemy direction. pic.twitter.com/6Dsv1NCkjk

По отношение на Авдеевка и Угледар нещата за изминалото денонощие не изглеждат особено променени. За Авдеевка – отбити са руски атаки при Камянка (9 километра северно от града), при Водяне, както и на 30-40 километра югозападно – при Маринка, Новомихайловка и село Победа. Политическият редактор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке вдигна шум как руснаците били заели позиции в по-високи сгради във Водяне заради видео, в което се вижда как украинците ги обстрелват с дронове.

В Луганска област битките текат без значими промени на позиции. Управителят на областта Сергей Хайдай обръща внимание, че Червенопоповка (6 километра северозападно от Кремена) е позиция, контролът над която се променя постоянно. Хайдай добави и, че е намалял темпът на руските атаки в близост до Сватово.

Във Волноваха, Донецка област, украинците успешно удариха с HIMARS транспортно предприятие. Причината – с неговите автобуси се превозват бойци на ЧВК Вагнер по целия фронт.

Интересна новина дойде от Курска област, Русия. Там, пред едно от селата до границата с Украйна - Пльохово, се появиха маскирани бойци, твърдящи, че се бият срещу Путин. Те предупредиха живущите в областта да не ходят на работа в следващите две седмици, защото ще има изненади за режима на руския диктатор.

An appeal of fighters against Putin from the Kursk region in Russia appeared. They recorded a video at the entrance to the village of Plekhovo, which is just over the border with Ukraine near Sumy. pic.twitter.com/CcLwo72VdJ