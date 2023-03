Украйна изглежда се готви да отстъпи от Бахмут, руски командир с важно предупреждение (ВИДЕО)

На първо място – разрушен е ключов мост при село Хромово. Именно оттам се считаше, че минава един от основните логистични пътища за защитниците на Бахмут.

На второ място – взривен беше ключов мост над река Бахмутовка. Това също беше потвърдено с геолокализирани кадри.

(КАРТА) Разрушаването на такава инфраструктура подсказва, че украинците искат максимално да забавят руския напредък. Вече изглежда ясно, че руските части контролират източната част на Бахмут, като река Бахмутовка сега служи като естествена преграда. Именно затова има данни, че през последното денонощие интензивността на военните действия в Бахмут е поспаднала.

(КАРТА) Според сутрешната сводка на украинския щаб позицията при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) продължава да бъде удържана. Това значи, че път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут все още е използваем. Има украински данни, че и този път, както и онзи през Хромово са достатъчно използваеми, ако се кара по-бързо – разбира се, след взрива на моста при Хромово пътят оттам вече не може да е същият.

(КАРТА) На север, именно откъм Хромово, руснаците засега биват удържани при Дъбово-Васильовка (6 километра северно от Бахмут) и Богдановка (5 километра северно от Бахмут). Около Берховка (5 километра северно от Бахмут) през изминалото денонощие беше сравнително тихо, съобщава и един от известните украински профили в Twitter, следящи войната. Според него, руският напредък откъм гара Ступки засега е спрян (КАРТА) – има предимно артилерийски дуели.

Руското военно министерство продължава да мълчи относно конкретика по позиции, но известният руски телеграм канал "Рибар" косвено потвърждава украинските данни за ситуацията в обзора си. Езикът на "Рибар" е доста общ – има твърдение, че от юг руснаците "блокират града", на което обаче противоречат буквално следващите думи: "води се бой за позиции на пътя за Костянтиновка (Т0504)". Продължавало и настъплението на руснаците при Ивановско, там имало непрекъснат руски артилерийски обстрел – т.е. Ивановско продължава да не е превзето. А че украинците контролират ситуацията на юг косвено признава и WarGonzo (руският пропагандист Семьон Пегов), който изброява, че има украински обстрел по Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) и Курдюмовка (15 километра южно от Бахмут).

В своя дневен обзор на случващото се, ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) напомня, че Олександър Роднянски, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, вече посочи, че украинците са фортифицирали западната част на Бахмут и дори при пълномащабно украинско изтегляне руснаците не могат да напреднат бързо и да превърнат изтеглянето в погром. Засега обаче изглежда украинците се изтеглят предимно от източните части на града и не бързат да го изоставят изцяло.

Всичко това беше разтълкувано по доста интересен начин от Александър Ходаковски – полевият командир на отряда "Восток", част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Ходаковски, който беше един от знаковите анализиращи страшното руско поражение при село Павловка, директно предупреждава в канала си в Телеграм, че докато руснаците хвърлят куп усилия за превземането на Бахмут и Угледар (Въгледар, Вухледар), украинците работят и с помощта на западните съюзници формират тренирани бойни единици. По думите му, основата при украинците я има, а щом това е така, може да се надгради (щом са здрави костите, месото расте). "Можем да се окажем изправени пред атака, която, ако не отразим, ще ни накара да забравим, че сме превзели Бахмут", предупреждава той.

На този фон вече е факт и нов пакет военна помощ от САЩ, на стойност 400 млн. долара. Той е съставен предимно от боеприпаси - за HIMARS, за гаубици и за бронираните машини "Брадли". А че руснаците явно се плашат от бъдеща украинска контраатака показват видеокадри как в Крим се готвят да строят окопи.

В Луганска и Харковска област най-значимата новина в последните два дни е, че започна евакуация на уязвимото възрастно население в Купянск. По линията Сватово – Кремена обаче няма никакъв руски напредък - засилва се използването на артилерия от руска страна именно защото с пехотни атаки не се случва нищо.

Що се отнася до другата значима ситуация напоследък – тази в Брянск, руският президент Владимир Путин запази мълчание. Руското външно министерство обаче излезе с твърдение, че атакувалите "руски доброволци" ползвали оръжия, осигурени от НАТО. ФСБ публикува видео с две коли, надупчени от куршуми, но е невъзможно кадрите да бъдат геолокализирани. А водачът на т.нар. руски доброволци, цитиран от Financial Times, говори как украинските власти дали одобрение за акцията. Той обаче е известен руски крайнодесен активист и има сериозни съмнения, че е свързан и с руските специални служби: Борете се с Путин: Руски доброволци поеха отговорност за атаката в Брянск (ВИДЕО)

