Путин изглежда отлюспва Пригожин като част от единствената останала му стратегия (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин е наясно, че не може да спечели войната в Украйна чрез директна победа на бойното поле и затова залага на продължителна война, на война на изтощение. Такава позиция изказа директорът на американското разузнаване Аврил Хейнс.

Хейнс е категорична, че единствената останала стратегия на Путин, на която той залага сега, е война, в която да има сблъсък на ресурси в дългосрочен план – само така руският диктатор може да се надява да постигне статегическите си цели, една от които е обезличаването на Украйна като държава и нация. Путин едва ли го е грижа за настоящите тактически цели на руската армия в Украйна, дори превземането на Бахмут, който е символ на украинската съпротива – според Хейнс, Бахмут всъщност не е толкова важен стратегически.

В подкрепа на тази позиция, която е централен акцент на анализ в дневния доклад на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), има две важни събития. Първо, създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин намекна в отговор на въпрос от |The New York Times, че руското военно министерство използва "вагнеровците" като пушечно месо и иска те да изнесат тежестта на битката за Бахмут. Досега Пригожин открито се хвалеше как армията му е единствената, биеща се там – смяната на тона е показателна. Руският олигарх обаче говори и в смисъл, че ако Бахмут падне, то ще има опорна точка за руски напредък – кой обаче ще го извърши бързо и качествено е въпрос, на който създателят на ЧВК Вагнер засега не отговаря: Русия няма да спечели нищо съществено дори да вземе Бахмут - оценка от САЩ (ВИДЕО)

Второ, за да бъде обуздан Пригожин, Кремъл изглежда опитва да създаде в противовес на ЧВК Вагнер нова частна армия – през "Газпром Нефт". Един от известните руски военни блогъри коментира, че в новата армия заплатите са двойно по-големи от тези в ЧВК Вагнер - над 5200 долара месечно и то основната, а има отделно и бонуси. Той добавя, че по негова информация тази нова частна армия ще отиде в Донбас, в Донецка област.

На този фон, според украинския щаб Русия вече изпитва сериозни трудности с боеприпасите. Причината – изчерпване на складовите резерви в Централния военен окръг на Руската федерация. Това налага доставка от складове от други окръзи, които са по-далеч от фронта в Украйна, което е допълнително затруднение. Украинците твърдят и, че половината от новите доставки са брак – заради увреждания като ръжда. „В условията на интензивни боеве и незадоволителното състояние на снарядите, в следващите 2-3 месеца трябва да се очаква недостиг в артилерийските части на руската армия", гласи украинската оценка.

Развитие на военните действия в Украйна

In the Bakhmut direction. Artillery of the 14th special brigade of the National Guard, spotted and ended the contract of Wagners that wanted to advance. Now, they have been granted eternal rest. pic.twitter.com/KHNrKYmLrR — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2023

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб, за изминалото денонощие украинската армия е отблъснала 110 пехотни атаки от руснаците по целия фронт. При Бахмут са спрени руски атаки на позициите в Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут), Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). Руснаците изглежда опитват да атакуват Берховка (5 километра север-северозапад) от Бахмут по оста към Григоривка (9 километра северозападно от Бахмут), с цел да разтеглят максимално украинските отбранителни линии (тоест да заобиколят още повече встрани от Бахмут, преди да опита да слязат от север на юг в западния тил на града) и да намерят слабо място за щурм към Хромово, но засега не могат да постигнат успех.

2/2 The Russians, under the cover of artillery fire, are trying to restore lost positions, unsuccessfully. Reinforcements with ammunition come to the soldiers of the 24th brigade. pic.twitter.com/Xz1lLLOFlp — Paul Jawin (@PaulJawin) March 8, 2023

(КАРТА) Именно при Хромово украинците упражняват пълен контрол и макар първоначалният път там да е неизползваем заради срутен мост, вече са създадени нови логистични линии.

От юг руснаците така и не могат да пробият, за да отрежат път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут. Това признава и известният руски пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) в дневния си обзор. Обзорът на друг популярен руски телеграм канал "Рибар" също е показателен – мъгляв език за "настъпление".

(КАРТА) Показателно, че руснаците нямат сили за настъпление в много посоки е какво става след превземането на Соледар. Руските части уж тръгнаха на север, към Северск, но продължават да стоят блокирани при Роздоловка от доста време насам.

The advance of the Russian MTLB and infantry was stopped by two grenades dropped by an aerial reconnaissance drone of the 103rd TD brigade. pic.twitter.com/t4o95WPA5O — Paul Jawin (@PaulJawin) March 8, 2023

По другите по-важни фронтови участъци – Авдеевка, Угледар (Въгледар, Вухледар) и линията Сватово – Кремена в Луганска област не се случва нищо значимо и много интересно. Има известна активизация на руснаците по отношение на Авдеевка – около 20% от извършените руски пехотни атаки за миналите 24 часа са в това направление, но голям руски пробив няма никъде. Вече има твърдения от руски военни блогъри как при Авдеевка нещата вървят на позиционна война – и то при положение, че руските сили досега през цялата война не са припарвали в рамките на самия град.

Остава и руският страх, че Украйна скоро може да организира контраатака в Запорожка област. Най-значимото от вчера беше украинската атака срещу руско военно оборудване при АЕЦ "Запорожие".

