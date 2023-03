ВИДЕО: Армиите на Путин се джафкат и опълчват една на друга

Разговорът касае взаимоотношенията между мобилизираните и бойците от милициите на сепаратистките т.нар. ДНР (Донецка народна република) и ЛНР (Луганска народна република). В него има много интересни реплики, които ясно показват, че за единство и добър боен дух сред руските сили, съставени от много разнородни части (редновна армия, доброволчески формирования като БАРС, сепаратисти, частни военни формирования като ЧВК Вагнер), не може да става и дума.

"Слагат момчетата на фронтови позиции и моментално гледат да избягат. Тези от Калиниград са за пушечно месо – техни думи. Разделят армията. Правете каквото искате, аз определено се махам оттук" - все реплики от разговора.

Има и оплаквания как мобилизираните биват карани да напредват под постоянен огън от страна на украинците. "Как да се чувстваш, когато цялата част бива избита за седмица", гневи се един от говорещите руснаци. И добавя, че на тях са им казали, че ще бъдат в отбрана в тил – чак ако няма пробив от тези, които би трябвало да съставят частите за атаки, тогава идвало ред на тила. "По-добре в затвора. Сложете ни всички в затвора", казва още войникът.

"Put us in jail, 5, 7, 10 years, we're ready!" "We'll leave on foot or by taxi! Fight yourself!" Footage of a conversation between the mobilised of the 1004th regiment from Kaliningrad and their battalion commander. The mobilised talk about their conflicts with local "L/DPR"… https://t.co/xDmgUL5WQN pic.twitter.com/RVuCBpm3qZ

На този фон има и друго видео – как командир на руски взвод директно заявява пред камера, че няма да изпълнява поставените му задачи. Причините – за 3 дни взводът претърпял големи загуби, войниците в него не са адекватно тренирани, но отиват на фронта. Има оплакване как взводът бил пратен към щурмова бригада на милиция на ДНР моментално щом стигнал до предните линии, а никой не предупредил войниците за това. Твърдението е, че тези войници, от Белгородска област, били зачислени към „руската териториална отбрана“, но за 14 часа ги прехвърлили на предна линия, без ясни писмени заповеди и обяснение, без адекватни разузнавателни данни за офицерите.

За финал е и уточнението – при пристигането ни полуцивилни ни взеха военните документи и не са ни ги върнали. Не отказваме да изпълняваме задачи, но само като част от състава на руската армия. Следва и твърдението: Това, което виждате (на камерата), е всичко, което остана от взвода.

As if we are now getting used to almost daily videos from Russian mobilised soldiers, this one is different. The commander of this platoon is not appealing to Putin, but directly stating he is refusing to obey orders. These men were transferred to "DPR" for "meat assaults" and… https://t.co/KwxixW3cLe pic.twitter.com/vPWEYUDRZ7