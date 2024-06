Объркване: САЩ не дават да се стреля по важни руски летища? Нова гореща точка на фронта (ВИДЕО)

Тези летища се използват от руските самолети, които хвърлят смъртоносни бомби, нанасящи най-големи щети на военните позиции и цивилното население.

На този фон се появи видео с още една бомба FAB-3000, хвърлена от руснаците по цивилен обект в Украйна. Тя почти пропуска целта - училище "Слобожанска" в град Липци, Харковска област, но все пак се вижда как нанася щети. Русия все по-често използва тези тежки управляеми бомби, като вече се разпространиха видеокадри и от друг случай - припомнете си тук.

Another FAB-3000 UPMK, nearly missing the Slobozhanska School in Lyptsi, Kharkiv region. Russia is increasingly using these heavy guided bombs. pic.twitter.com/Jq8FzcLIsf