Украйна е поразила 3 петролни склада в Русия за една нощ: Независим руски източник (ВИДЕО)

Независимият Телеграм канал ASTRA установи, че в пристанище Азов безпилотни самолети са ударили петролните терминали на "Азовпродукт" и "Донтерминал". В първия случай дрон е паднал в резервоар за нефт, като е предизвикал теч и пожар. Във втория случай безпилотна машина е попаднала в празен резервоар. Той е частично разрушен. Няма пострадали.

Губернаторът Василий Голубьов призна: "В Азов, в резултат на атака с дронове, се запалиха цистерни с петролни продукти. По предварителни данни - няма пострадали. Звеното на Министерството на извънредните ситуации организира гасене на пожара. Началникът на областното управление по гражданска защита и извънредни ситуации отиде на място", написа той, а междувременно се появиха данни, че пожарът от ударите е обхванал район от 5000 квадратни метра.

In the city of Azov, Rostov Region, Ukrainian drones attacked a port oil storage facility. Russian media reports that the fire has been going on for more than two hours. There is significant damage. pic.twitter.com/vSdNzSNu64