Руски войници ще се връщат от Украйна? Путин пак с червени линии: Подигравки летят за досегашните (ВИДЕО)

Новият генерален секретар на НАТО де факто е досегашният премиер на Нидерландия Марк Рюте. Той все още не е избран официално, но остана единствената кандидатура за поста, след като румънският президент Клаус Йоханис се отказа. Рюте вече е подкрепян от всичките 32 страни-членки на Северноатлантическия алианс. Като премиер на Нидерландия той се оказа един от най-върлите защитници на Украйна.

На фона на новината, че няма да има пробив в полза на Кремъл във висшето ръководство на НАТО, за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин дойдоха нови лоши новини – че Южна Корея може да почне директно да доставя оръжие до Украйна. Публична тайна е, че Сеул прави това, но през трети страни – посредници поръчават (най-вече артилерийски снаряди) и ги доставят за Украйна. Путин реагира на новината с директно предупреждение към Южна Корея, че ако почне директно да доставя оръжие на Украйна, руският отговор нямало да се хареса. Последваха подигравки в социалните мрежи от украински профили - „още една червена линия“, явно напомняне как Путин щеше да защитава „териториалната цялост на Руската федерация“ с ядрено оръжие, но вече дълго време има жестоки украински удари и то със западно оръжие например в Крим, а руският диктатор не прави нищо – може би защото признава, че Крим не е руски: Заради помощта към Украйна: Путин заплаши Южна Корея (ВИДЕО)

От Виетнам, Путин повтори и други свои опорки – че трябвало да се промени "режимът на международни санкции в съответствие с развитието на човечеството", че Русия мисли да промени ядрената си доктрина (в посока използване на ядрено оръжие, ако почне да губи много в Украйна), че няма да атакува Харков, но украинските опити да се изтласкат руските войници с Харковска област щели да струват скъпо на украинската армия (защото руската армия е в Харковска област само за да защити руските земи от атаки) и че Москва "още утре" е готова за преговори, но на база "новите реалности" - т.е. незаконното анексиране на четири украински области, като руската армия не контролира изцяло нито една от тях и Украйна да не влиза никога в НАТО. Няма да има мир, основан на изтегляне на руските сили от окупираните украински земи, заяви руският диктатор: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО). Каза и нови неща – че няма да се използват севернокорейски войници в "специалната военна операция" (гнусното име на войната в Украйна, налагано от самия Путин) и че през първата половина на 2025 година украинският президент Володимир Зеленски щял да бъде свален от Запада.

Специално за руската ядрена триада, украинският военен анализатор Александър Коваленко изрази категорично мнение, че потенциалът на всички руски военни ядрени компоненти е много нисък и даже опасен за самата Русия: "През 30-те години на съществуване на Руската федерация като държава повечето от ядрените бойни глави и техните носители не са били подложени на подходяща редовна поддръжка и рутинни ремонтни дейности. Ако говорим за стационарни силозни пускови установки, предимно за междуконтинентални балистични ракети (МКБР), тогава две трети от тях на руска територия отдавна не са боеспособни, а изстрелванията от останалата трета могат да доведат до извънредни ситуации. Тоест използването на наземния компонент за използване на тактически и стратегически ядрени оръжия е възможно, но по състояние и потенциал е далеч от нивото на СССР". Коваленко счита и, че специално руската военна авиация е на трагично ниво, до 2/3 от руските стратегически бомбардировачи са негодни за полет: "Виждаме как през последните месеци, а не години, нито един Ту-95МС при обстрел на Украйна не изстрелва максимално възможните на хартия 8 ракети. Напоследък се случват много странни изстрелвания на само от по 1 ракета": Путин стартира ядрена война - по руската процедура не може да го стори сам

Коваленко изрично напомни и каква руска ядрена подводница отиде в Куба, но посочва, че вероятно именно ядрените подводници са най-надеждният военно-ядрен елемент, макар и далеч от нивото по времето на СССР: Руската подводница, току-що напуснала Куба, е пред разпад?

Важен елемент от стратегията на Путин да победи в Украйна е да спира процеса на важни политически решения на Запад – затова и говори толкова много в последните два дни, посочва в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). От ISW определят говореното на руския диктатор за ядрено оръжие като "изнудване" и също напомнят как Кремъл не стигна до ядрено оръжие при успешните контраофанзиви на Украйна в Харковска и Херсонска област от 2022 година, както и при засилващите се украински удари в Крим.

Важни новини и от Русия – новият руски военен министър Андрей Белоусов инспектира военния лагер на 155-та бригада на руските военноморски сили и строежа на нови помещения за войниците и семействата им. Той вся недоумение сред руските военни блогъри и "военни кореспонденти" - с изказване, че там "скоро ще се връщат хора". ISW също обръща внимание на това, като посочва, че не е ясно за какво точно говори Белоусов - защото договорите за професионална служба в руската армия не се прекратяват преди края на войната в Украйна, Кремъл вече изрично го уточни. 155-та бригада е печално известна с огромните си загуби при Угледар – сега има данни, че нейни части се бият в Харковска област: Труп до труп: Спомен за разбитата руска офанзива към Угледар (ВИДЕО, 18+)

Russian bloggers are panicking - the new Minister of Defense Belousov visited the military camp of the 155th Banzai Brigade, which is under reconstruction, and said that the new barracks project must be completed on time because people “will soon start returning", whatever this… pic.twitter.com/gMhGWDbgqC — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 20, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно официалната сводка на украинския генщаб за 20 юни, интензивността на боевете по целия фронт е висока – 128 бойни сблъсъка до 22:00 часа. Отново най-горещо е Покровското направление – цели 48 руски пехотни атаки, 29 от които са отбити, за останалите 18 не е ясно какъв е резултатът. Украинският генщаб посочва, че най-висока руска активност има в района на Очеретино, т.е. северната част на сегашната линия на боевете. Ситуацията е сложна, признава генщабът – още преди над денонощие популярният руски военен телеграм канал "Рибар" изрично писа, че руската армия вече тръгва към Торецк именно от най-северния сектор на боевете в Покровското направление (Александровка – Калиново). И на 20 август украинският генщаб отчита руски пехотни атаки към Торецк – 7 на брой, 4 са отблъснати. Сега "Рибар" пише, че при Карловка (най-южната част от линията на боеве в Покровското направление) има руски напредък от север и юг, в покрайнините - геолокализирани видеокадри показват успешни украински атаки с дронове срещу руска бронирана техника в този район:

russian BMP damaged by 2 FPV Drones and abandoned in the Karlovs'ke Reservoir, Donetsk. Well, technically.



0:00-0:28

Location: 48.120796, 37.509913@GeoConfirmed @UAControlMap



It's gonna look stupid on a lot of maps but here we are, the water has retreated so far that russians… pic.twitter.com/m1q3UkS7Y8 — PJ "giK" (@giK1893) June 19, 2024

В Харковска област руснаците обявиха, че са използвали и заснели за пръв път тритонна авиационна бомба (ФАБ). Според информацията, ударена е пощата в село Липци, което беше руска цел на офанзивата, започнала на 10 май, но руските войници така и не доближиха Липци. На база видеото има съмнения, че това е тритонна бомба, защото тя не събаря цялата сграда – а има куп руски отзиви, обобщени в библиографията на дневния обзор на ISW, че бомбата е ударила на 10 метра встрани от целта.

Impact of what is reported as a Russian FAB-3000 (!) UPMK module guided bomb in Lyptsi, Kharkiv region. This is the first time the use of such a big bomb is recorded. pic.twitter.com/02jnbOZHvZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2024

Иначе украинският генщаб твърди, че през последното денонощие са отбити всички руски пехотни атаки, като говорителят на украинското командване „Хортиця“ подполковник Назар Волошин изрично коментира, че интензивността на руските атаки е значително намаляла от сутринта на 20 юни – но в Купянското направление, т.е. от изток, е имало 16 руски пехотни атаки, от които 15 са спрени и само за една не е ясен резултатът, тя е при Стелмаховка. А "Рибар" директно признава, че е имало поредица украински контраатаки в района на Глубоко (направлението към Липци), както и във Вовчанск, но били спрени. Само че геолокализирани видеокадри показват, че украинците напредват в северната част на Вовчанск, специално по улица "Съборна":

Няма данни за нещо съществено при Часов Яр (Краматорското направление) и Северското направление – за Часов Яр например "Рибар" повтаря как украинците се бият яростно, за да удържат позициите си в западната част на най-източното предградие на Часов Яр, микрорайон "Канал". А от Северск излязоха видеокадри на поредна спряна руска атака с бронирана техника – при село Виемка:

Siversk direction, a Russian mechanized attack was repelled by the 3rd Border Detachment Pomsta. Russians lost two BMP's and personnel. pic.twitter.com/atfvSRjCXt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 20, 2024

При всички тези новини, бившият ръководител на "Роскосмос" и сенатор от Запорожка област Дмитрий Рогозин продължава да изразява опасения, че Украйна ще направи контраофанзива в Запорожието и Херсонска област, за да стигне до Крим.

