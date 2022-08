Оценка от САЩ: Руската армия затъна в Донбас. Украински партизани убиха руски войник, насилвал момиче

В дневния доклад на Генералния щаб на украинската армия за пореден ден няма данни за нещо по-различно на фронта. Водят се боеве, руски атаки на ключови места биват спирани, казват украинците. Примери за ожесточен украински отговор на руски опити за атака са Соледар, Зайцево и Горловка, като има видеокадри на украински обстрел срещу руска пехота именно в индустриалните покрайнини на Соледар, което подсказва, че руснаците не могат да излязат от завода "Кнауф". А в Зайцево боевете продължават, макар че от 10 август има проруски твърдения, че това населено място е под руски контрол. След доста дни на атаки изглежда руснаците превзеха село Пески, на десетина километра от Авдеевка, но оттам-насетне руски напредък към Авдеевка няма. В Донецк има нови видеокадри на взривена руска военна база.

Our soldiers strike at russian positions with "Stugna-P/Skif". pic.twitter.com/xJzt6G5A6B — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 20, 2022

Russian base blows up in Donetsk at night.



Locals report that ammunition has been detonating for several hours in a row. pic.twitter.com/F6RqGCHPDs — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 22, 2022

Съответно, Институтът за изучаване на войната коментира, че руснаците постоянно показват слабост да превърнат тактическо предимство в оперативно – при превземане на важна точка, те не се възползват максимално за пробив в отслабени украински позиции и позволяват на украинската армия да се прегрупира, да заеме отново силни защитни позиции и съответно трябва да се хабят повече сили и ресурси за превземането им. Затова и Институтът счита, че при сегашното положение на нещата руснаците може да превземат единствено малки населени места, без особено значение, но не и да осъществят голям пробив в Донецка област.

В Херсонска област изглежда руснаците превозват с баржи през Днепър оборудване и продоволствие за войските си. Причината – вече няма сигурен мост, по който да се превозва тежка военна техника. За разтоварването им трябва специализирана инфраструктура с докове и може скоро да се очаква обстрел с HIMARS, коментират от Института за изучаване на войната. Иначе обстрелът от руска страна по Николаев и Никопол не стихва - от тази нощ има съобщение за ранено дете след руски удар по жилищна сграда в Николаевска област, руснаците казват и, че са ударили украински оръжеен склад при Чаривно. По Одеса през почивните дни бяха изстреляни руски ракети "Калибър", но те не поразиха нищо, според украинците – защото две бяха прихванати, други три са попаднали в ненаселени места. Кремъл обаче казва, че е унищожен склад с боеприпаси за ракетен комплекс HIMARS, но за пореден път не дава никакви доказателства за това: ВИДЕО: Украйна се подигра на Русия заради HIMARS, руснаци изглежда са се самовзривили при разтоварване на боеприпаси

Hey @DefMon3. These might be transport barges, based on the locations you highlighted, plus the color and size. Imagery from a few hours ago. The "Triple" one is about 83x33 meters. The "double" is about 83x22 meters. 🤔 pic.twitter.com/7yAuRXhWdC — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) August 8, 2022

Украинското командване "Юг" също съобщава за удар руски команден пост, при който са убити 20 руски войници, унищожена е гаубица Msta-S, две ракетни системи С-300 (с такива се обстрелва Николаев, като те са преустроени, защото са предназначени за стрелба "земя-въздух") и радарна система Nebo-M. Партизанското движение в Херсонска и Запорожка област също изглежда все по-силен фактор - кметът на Мелитопол Иван Федоров съобщи, че украински партизани са убили руски войник, който е тормозил сексуално непълнолетно момиче. Информацията на Федоров е, че руският войник е насилил момичето директно на улицата.

The mayor of occupied #Melitopol Ivan Fedorov reports that #Ukrainian partisans cut the throat of a #Russian soldier who molested an underage girl right on the street of one of the city's neighborhoods. The incident happened on the Heroes of #Ukraine Street.



📰UNIAN pic.twitter.com/PuMuAe6mkE — NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2022

Друг важен аспект е споразумението между Русия и Беларус за сътрудничество в авиосектора. Има подозрения, че така руснаците се опитват да заобиколят западни санкции, за да си осигуряват части за военните си самолети, които иначе не могат да осигурят. Срещу Беларус санкциите в сектора не са така мащабни и са по-скоро насочени към определени компании и физически лица, т.е. не са секторни.

