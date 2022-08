Оценка: Русия използва заплаха от взрив на най-голямата АЕЦ в Европа във войната с Украйна

Специално по отношение на Запорожката АЕЦ са цитирани думите на директора на МААЕ Рафаел Гроси, че откакто руснаците са окупирали съоръжението, там нещата са напълно извън контрол и че "всеки принцип на ядрена безопасност е нарушен". Той поиска спешно експерти на МААЕ да бъдат допуснати за инспекция на съоръжението. Но назначенията от руснаците ръководител на проруската окупационна запорожка администрация Евгений Балицки заяви следното: "Готови сме да покажем как руската армия пази АЕЦ и как получаващата от Запада оръжия Украйна използва оръжия да атакува ядрената централа, действайки като маймуна с граната".

От сутрешния доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия става ясно, че в Донецка област особена промяна на ситуацията няма. Категоричното твърдение на украинците е, че руснаците не са успели да осъществят никакъв напредък в нито една от важните точки що се отнася до пехотна атака на Бахмут, но на фронта в Донецк вече е ясно, че Бахмут е основната руска цел и де факто само там има наистина активни руски действия. Отблъсната е и атака, касаеща Славянск, към Краматорск основно има артилерийски обстрел от руска страна. Няма потвърждение за каквито и да е руски опити за напредък към Северск, единствено има данни за артилерийски обстрели. Положението при Авдеевка т.е. в тила на руската армия що се отнася до Донецк също засега не се е променило критично зле за украинците – отбити са две атаки към Писки.

Предвид цялата информация от последните дни, категорично двете основни цели на руската армия в Донецка област в момента са Бахмут и Авдеевка. Според украински данни, в Авдеевка са останали само 10% от цивилните, които са живеели там преди старта на войната. Там няма достъп до вода и ток, а градът е обстрелван от руснаците средно по 20 пъти на ден.

В Херсонска област продължават опитите на руските части да си върнат загубени позиции. Сериозни военни действия има при Билохирка, но без руски пробив. Руският обстрел срещу Николаев и Николаевска област не стихва. А украинците казват, че руската армия готви специално части за атака минимум до границата на Херсонска и Днепропетровска области: Готви ли се Русия за масирана атака срещу родния град на Зеленски? Заради прецизното използване от украинците на западно оръжие като HIMARS обаче, руснаците са принудени да отдръпват назад от фронтовата линия оръжейните си складове и така руските части стават по-неефективни.

The goal of the Russian Federation is not the Donbas, but the Zaporizhzhia and Kherson direction, where a major Russian counteroffensive is planned, - Arestovych pic.twitter.com/qHTbrpLlyt