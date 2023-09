Официално: САЩ дават на Киев танкови снаряди с обеднен уран (ВИДЕО)

665 млн. долара от тази помощ са за военни цели. Но отделно Пентагона обяви военна помощ за Украйна от 175 млн. долара, в който има предвидени 120-милиметрови танкови снаряди от обеднен уран за американските танкове "Ейбрамс", които се очакват този месец в Украйна: Първите танкове "Ейбрамс" идват в Украйна скоро

Освен това - в пакета има допълнителни боеприпаси за HIMARS, както и 155-милиметрови и 105-милиметрови снаряди плюс 81-милиметрови боеприпаси за минохвъргачки:

The US announced a new military aid package for Ukraine valued at up to $175 million under PDA which means this is delivery from DoD stock. https://t.co/FFrNGXVHQd pic.twitter.com/pWzdo7tNG0

Интересен факт е, че Блинкен обяви пакета, докато вечеряше с украински държавни лица в "Макдоналдс":

"When I was a student, my best hangover meal was McDonald's,” Foreign Minister Kuleba said.



Kuleba and Blinken ended the day with a trip to McDonald's, where they shared their student stories 😃 pic.twitter.com/NpVpYApAI7