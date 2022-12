Огромен пожар в Москва в голям търговски център и серия взривове (ВИДЕО)

Според информация в контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС причина за пожара било късо съединение, тръгнало от един от магазините - хипермаркет "Оби". След това обаче е последвала експлозия.

Огънят е обхванал 18 000 квадратни метра, според ТАСС. На място вече са 10 пожарни коли.

The fire in #Moscow is accompanied by explosions. pic.twitter.com/Pkx2sEJpxE