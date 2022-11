В Русия пак гори - база за гориво и търговски център (ВИДЕО)

Първият касае база за дизелово гориво в Брянск. Контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС съобщава, че огънят там е обхванал 4000 квадратни метра. Вземат се мерки да не се подпалят и още цистерни с горива. Няма данни за пострадали.

Освен това, в Красноярск е избухнал пожар в търговски център. Според ТАСС, за гасенето са мобилизирани 60 пожарникари и 18 пожарни автомобила. И за този случай няма данни за пострадали.

A shopping center was on fire in Krasnoyarsk at night 🔥 pic.twitter.com/a8rGkMa0EW