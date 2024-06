Огромно куче нахапа коминочистач във Великобритания (СНИМКА)

Кучето на име Хендрикс ухапа Кейти Фостър по ръцете и крака. Причината била, че собственикът Глин Дейвис не успял да затвори кухненската врата след себе си. Тогава кучето му скочило към безпомощната жена и „забило зъбите си“ в предмишницата й.

60-годишният собственикт на кучето я умолявал да не докладва за инцидента. Той искал да се преструват, че друго куче я е нападнало.

Има данни, че кучето преди това е хапало и други хора.

Дейвис получи условна присъда затвор. Той наведе глава, когато беше наредено кучето му да бъде унищожено от съдия в Кралския съд на Уинчестър. ОЩЕ: Ето какво стана с кучето, убило стопанката си във Варна

