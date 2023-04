Олкилуото 3: Най-мощният ядрен реактор в Европа влезе в експлоатация (СНИМКИ)

Реакторът Олкилуото 3, който е с мощност 1600 мегавата, беше включен към националната електропреносна мрежа на Финландия през март 2022 г. и започна редовното си производство днес. Операторът "Теолисууден Воима" (TVO), съобщи в Туитър, че "Олкилуото 3 вече е готов" след закъснение от 14 години спрямо първоначалния план.

Тази нова енергийна мощност ще помогне на Финландия да постигне целите си за въглеродна неутралност и ще повиши енергийната сигурност в момент, когато европейските държави са намалили доставките на петрол, газ и други енергоизточници от Русия, съсед на Финландия.

"Производството на Олкилуото 3 стабилизира цената на електроенергията и играе важна роля във финландския зелен преход", заяви в изявление президентът и главен изпълнителен директор на TVO Ярмо Танхуа. Компанията допълни, че "обемът на производството на електроенергия от най-големия блок на атомна електроцентрала в Европа е значително допълнение към чистото, вътрешно производство"

Строителството на Олкилуото 3 започна през 2005 г. и трябваше да приключи четири години по-късно. Проектът обаче беше засегнат от няколко технологични проблема, които доведоха до съдебни дела. За последен път нов ядрен реактор във Финландия е бил пуснат в експлоатация преди повече от 40 години, припомня АП.

