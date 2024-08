Операция "Курск": Куп критики на експерти какво прави ВСУ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вчерашната атака срещу Курска област се превърна в тотална изненада не само за Русия и армията ѝ, но за много от украинските и западни анализатори. И докато руската гледна точка в смисъл на коментари на военни Z-блогъри беше красноречива (загуби има и ще има, защото такива глупости не е имало отдавна), то реакцията на много от подкрепящите Украйна експерти също е негативна: От "отблъскваме украинската атака" до "чеченците бягат, ВСУ пробиват": Курска област сега (ВИДЕО)

Стабилизирахме ли фронта в Донецка област, за да ходим в Курск?

Все още не е напълно ясно кой точно атакува Курска област – дали редовни части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), дали части на Териториалната отбрана на Украйна (структурата беше по-скоро със статут на жандармерия преди пълномащабната война), дали т.нар. руски доброволци.

"Много драматична и срамна загуба на ценни военни ресурси' - това смята колумнистът на Forbes Дейвид Акс, който отдавна пише само за войната в Украйна в престижното британско издание. Неговото мнение е, че операцията се извършва от руските доброволци. „Докато Легион „Свободна Русия“ се мотае при Суджа, град без практически никаква военна стойност, притиснатите украински бригади се изтеглят от село Ню Йорк (Торецко направление)“, възмущава се Акс в материал за Forbes. Той предупреждава, че руснаците мобилизират резервите си и счита, че тази операция ще има същият край както и други украински опити за пробиви на руската граница. "Легион "Свободна Русия" ще се изтегли до дни, ако не и часове", смята Акс. Нито в телеграм канала на Легион "Свободна Русия", нито в този на Руския доброволчески корпус има и думичка за операцията в Курска област - в предишни случаи на атаки на руска територия там бързо-бързо излизаха данни, снимки и видеа.

2x Ukrainian Buk-M1 TELARs were destroyed by Tornado-S in Sumy Oblast



First was hit by Cluster Munitions, which lead to at least 2 Missiles cooking off, and the 2nd by an Air Burst? which didn’t detonate because the Buk was empty, but a fire coming from the position can be seen pic.twitter.com/JVkzcgmj6K — WarVehicleTracker🇵🇱 (@WarVehicle) August 6, 2024

Същата е позицията на Tatarigami – прякорът на украински офицер от запаса, който води мониторинговото звено Frontelligence Insight. "Ситуацията в Покровското направление е критична, защитните линии на няколко места се сринаха най-вече заради липса на войници и тепърва трябва да се стабилизират. Отклоняването на почти една бригада за нападение над Курска област, което няма стратегически смисъл, граничи с умствено увреждане", казва той.

Известният украински журналист Юрий Бутусов, който отдавна не крие позициите си против управлението на Володимир Зеленски и който е доста критикуван как често си сменя мнението, което защитава, също говори язвително: "Нямам цялата информация, но щом сме започнали да атакуваме някъде, значи си струва да се надяваме, че главнокомандващият е предприел необходимите мерки за отбрана на Мирноград, Часов Яр, Торецк и Ню Йорк - важни места, в които в момента се водят боеве (бел. ред. - руски военни части са на 14 километра от Мирноград, Покровско направление, към момента т.е. няма боеве в това населено място). Означава, че в близко бъдеще там ще бъдат концентрирани боеприпаси, ще се изграждат надеждни укрепени линии, ще се подобри използването на дронове и системи за електронно заглушаване".

Въпросът е как тази операция ще се отрази на ситуацията на други места на фронта – това посочва известният анализатор Роб Лий, бивш американски морски пехотинец. Той напомня, че най-важният фактор във войната в момента е фактът, че Русия има повече на брой войници и именно затова успява да настъпва в Донецка област. Предишните два по-мащабни опита на Украйна да пренесе бойните действия на руска територия имаха малък ефект върху останалата част на фронта в Украйна, напомня Лий и добавя, че оттогава Северният военен окръг извърши атака на Харковска област и като цяло по границата има повече руски сили. Лий не вярва, че и тази операция ще е нещо повече от предишните украински операции на руска територия – ограничена, с ограничени цели и без сериозни последици за Владимир Путин във вътрешно отношение.

Все пак Лий обръща внимание и на нещо очевидно – анализаторите нямат информация за идеята и целите на операцията. Точно затова известният украински телеграм канал Deep State публикува само обзор на известното дотук като загуби и не коментира операция "Курск" - има изрично съобщение, че картата на бойните действия на канала засега няма да бъде обновявана: "Поддържаме връзка с някои звена и ще дадем информация максимално точно, но когато му дойде времето. Всеки се чувства като стратег — това е нормално, но точно сега е необходимо да не се месим на момчетата и военното ръководство да вземат решения, от които зависи съдбата на всички".

(КАРТА) Кой, къде и колко дълбоко е напълно неясно - все още не си струва да се оценява и анализира по една проста причина – информационният поток е обилно поръсен и от двете страни с откровена дезинформация, разни видове "специална информация" и просто лъжа, категоричен е и украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец по отношение на събитията в Курска област. Не смятам, че тези събития са случайни – това явно са компоненти на един ясен план на ВСУ за противодействие на руснаците в Харковското направление, казва още украинският военен анализатор и добавя, че руското командване „Север“ вече хвърли главните си сили в Харковска област и направлението Суми – Курск не приоритет. Дали украинската операция е повече "фойерверки и дим", за да привлече повече руски части и украинците да се възползват още повече в Харковска област, дали е нещо повече, колко ще повлияе това на ситуацията при град Вовчанск – следим, констатира Машовец.

Sudzha (allegedly) in Kursk Oblast getting Vovchans’k treatment. pic.twitter.com/pmwmeZbu2r — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 6, 2024

На целия този фон с предупреждения и критики, популярният руски военно-пропаганден канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обобщава, че ситуацията в района на Суджа си остава тежка за руската армия, защото украинските части са успели да се укрепят на позиции в граничната зона. Окупирани от ВСУ са селата Николаево-Дарино, Дарино и Свердликово, твърди "Рибар" и добавя, че украинската армия "почти напълно“ е обкръжила село Олешня. Освен това, украински части са разширили зоната на контрол по път 38К-004 и гледа към Гончаровка, западното предградие на Суджа. Припомняме, че в Суджа се намира входната точка за транзита на руски газ за Европа и се намира на 8 километра от границата. "Рибар" казва, че по предварителни данни в операцията до момента са ангажирани 400 украински войници и още 2000 резерв, както и че се разпрострява "украински дийпфейк", че губернаторът на Курска област призовал всички мъже от 18-годишна възраст нагоре да се явят в руските военни комисариати. "Всичко това става, за да се засенчи сривът на украинската армия в защитата на други (украински) области", категоричен е каналът на Звинчук. На този фон украинският военен анализатор Олександър Коваленко иронизира, че с 300-400 души украинската армия за ден доближи Суджа, докато руската с в пъти повече проби само на 5 километра в Харковска област и от 10 май, 2024 година насам не може да мръдне повече. А снощи се появиха данни за взривове в района на Курската АЕЦ – никой обаче не потвърждава да е имало конкретен обстрел по централата:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Що се отнася до бойните действия в Украйна, няма почти никаква промяна – висока интензивност и инициативата е в руски ръце. 136 бойни сблъсъка са станали факт за денонощието на 6 август т.е. само 3 повече на дневна база, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. След 3-4 дни на известно намаление на бомбардировките с авиационни бомби от руска страна (вероятно заради успешния удар на украинците по руското военно летище в Морозовск, който порази изтребители Су-34 и оръжеен склад най-вероятно с авиационни бомби: Само ламарини: Руски Су-34 след поредната атака срещу летището Морозовск (ВИДЕО), пак се наблюдава постепенно увеличение – 97 използвани авиационни бомби за последното денонощие, след като в последните 3-4 дни бяха между 45 и 70.

Най-горещо е традиционно Покровското направление – 42 руски пехотни атаки за последните 24 часа там. Руските сили напредват и украинският генщаб вече признава, че в северната част на линията на бойните действия най-много руски военни има при Ивановка, на запад от Новоалександровка и Прогрес. Интересното е, че "Рибар" не коментира, няма нищо и от руския пропагандист Семьон Пегов, а Deep State отчита известен руски напредък към село Желание, южно от Ивановка и Весело.

Учудващо или не на второ място като интензивност на боевете за 6 август е Северското направление – 21 руски пехотни атаки там. Този участък на фронта е доста малък, но е важна връзка между Краматорското направление на юг (Часов Яр) и Лиманското на север. Основните руски военни телеграм канали засега не се хвалят с някакви по-значими успехи, от украинска страна няма предупреждения за бърз руски пробив – има обаче видеокадри от унищожението на 2 руски танка:

The 109th Separate Mountain Assault Battalion, along with other units, destroyed two tanks in the Soledar direction. Infantry, supported by tanks, advanced towards the Defense Forces' positions but something went wrong 🙃 pic.twitter.com/1T02JPpIDh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2024

(КАРТА) В Торецкото направление са станали 18 руски пехотни атаки, а в северозападната част на село Ню Йорк руснаците издигнаха знамето си върху покрива на сградата на местното училище. Макар че значителна част от Ню Йорк е под руски контрол, преждевременно е да се говори за пълното му завземане, предупреждава Пегов. Битката е във финалната си фаза – след завземането на Ню Йорк руската армия ще се цели в окупиране на западния фланг на Торецк, за да може да го обкръжи, смята "Рибар". Руското настъпление е твърде бавно, за да може да постигне обкръжение на украински части в района на Ню Йорк и Зализно – цитатът е в библиографията от препратки към разсъждения на руски военно-пропагандни телеграм канали, изготвена в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

New York, here we go pic.twitter.com/0ElfgS5yC1 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 6, 2024

Що се отнася до останалите направления, няма данни за нещо съществено.

