От "отблъскваме украинската атака" до "чеченците бягат, ВСУ пробиват": Курска област сега (ВИДЕО)

От между "има напрежение, но всичко е наред" до "чеченците от "Ахмат" са избягали и Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са пробили по-навътре" - в Курска област руската армия изглежда беше здраво изненадана от операция на ВСУ.

В съобщение на руското военно министерство се твърди, че украинската операция включва до 300 войници от 22-ра механизирана бригада, подкрепени от 11 танка и над 20 бронирани машини. Руснаците обаче вече били унищожили 6 танка, 2 бойни машини на пехотата, 4 бронетранспортьора, 3 бойни бронирани машини "Козак" и 1 миночистач. "Руските части, отговарящи за държавната граница, съвместно с подразделенията на граничните войски на ФСБ на Русия, отблъскват атаки и обстрелват противника в района на държавната граница и резервите му в Сумска област", гласи "най-успокояващата част" от официалното съобщение.

Всъщност първоначално руското военно министерство обяви, че украинската армия отстъпила, но си редактира съобщението - и това не беше пропуснато от Z-блогърите.

Свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ обаче рисува друга картина. "Наш източник съобщи, че само в Кореневски район на Курска област са били ранени най-малко 15 войници от подразделението "Ахмат". По оперативни канали е получена информация, че има още ранени. Всички те се "разпръснаха" (избягаха) по време на първите удари и частите на ВСУ се придвижиха дълбоко в района (бел. ред. - видеокадри, за които се твърди, че показват пленени руски войници, се разпространяват в социалните мрежи): Дронове по Суджа: Руснаците говорят за "активни сражения" по границата на Курска област (ВИДЕО)

More Russian forces raising their hands in the Kursk region. According to Ukrainian sources, over 30 Russians were already taken captive. pic.twitter.com/a9B1jYLdZx

Както отбелязват местните жители, има огромно недоверие към местните власти; жителите открито казаха на районните ръководители: "Не ни казвате истината". Хората се евакуираха сами, никой не ги изведе от обстрела. Организирано напуснаха само служители на администрациите и общинските съвети" - това е есенцията на публикацията.

ВЧК-ОГПУ публикува и снимка на свален руски щурмови хеликоптер Ка-52 "Алигатор", както и кратко съобщение, което се споделя и в други руски телеграм канали, че украинската армия готви втора вълна атаки:

А картината на пожари след обстрели и летящи незнайно накъде изтребители показва за какво става въпрос: Горящи коли, кръжащи изтребители и паника: В Курска област на Русия е страшно (ВИДЕО)

На този фон губернаторът на Курска област Алексей Смирнов помоли да не се създава паника и да се търси помощ от местната администрация при нужда:

"The situation on the border is tense, there is fighting on the border. I ask you not to create panic. Ask for help in the administration of your settlements, or the administration of the Kursk region. We will all come to the rescue," Alexei Smirnov, acting governor of the Kursk… pic.twitter.com/yTIDCzSi88