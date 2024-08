Горящи коли, кръжащи изтребители и паника: В Курска област на Русия е страшно (ВИДЕО)

В граничната с Украйна Курска област на Русия определено се случва нещо мащабно. След като тази сутрин, 6 август, руските военни заговориха за "активни сражения" по границата и за обстрел на град Суджа с дронове, а Федералната служба за сигурност заговори за блокиран украински пробив на руска територия, се появиха видеа, показващи паника и хаос.

Су-25 и БТР-и по границата

В Суджанския район на Курска област активно участва руската авиация, включително самолети Су-25. Според руските медии боевете продължават с участието на артилерия, дронове и различни огневи средства.

Руснаците разпространиха видеоклип, на който се вижда движението на 7 украински бронетранспортьора "Страйкър". Това все още обаче не е в Русия, както те твърдят, а в Сумска област на Украйна, която граничи с региона на Курск.

In the Sudzhansky district of Kursk Oblast, Russian aviation, including Su-25 jets, are actively involved. According to Russian media, fighting continues involving artillery, drones, and various firepower. pic.twitter.com/nQuRngjZlw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2024

Какво се случва днес в Курска област?

Руски телевизионни канали твърдят, без да предоставят видеодоказателства, че в Курска област се извършва нахлуване в границата край Гоголевка-Суджа и край Куриловка. Твърди се, че на кадрите се виждат части, които действат през границата.

More and more Russian channels now claim -not providing any video evidence until now- that a border incursion near Gogolevka-Sudzha and near Kurilovka is happening in the Kursk region. The images allegedly shows units operating cross border. https://t.co/2HOxMUGxpc pic.twitter.com/r3aLkzi32u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2024

Руските канали твърдят, че са предотвратили украински пробив в граничния район на Курск. Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов заяви: "Днес от Суджански и Кореневски район постъпва информация за опити на украинските въоръжени сили да пробият на територията на Курска област. Бойци на Граничната служба на ФСБ на Русия и Въоръжените сили на Руската федерация предотвратиха пробива на границата".

От украинското разузнаване заявиха - през цитирани в украинските медии анонимни източници, че Руският доброволчески корпус, който се сражава на страната на Киев във войната, не е част от случващото се. Руски Telegram канали като "Двама майори" пък писаха за унищожена украинска техника, по-специално танкове.

Петима жители на областта са били ранени при атака с дрон, съобщи в следобедните часове губернаторът Смирнов.

На един от пътищата пък се вижда горящ автомобил:

Хората се крият в мазетата: