Опонирала на Кремъл: Арестувана грузинска журналистка обяви гладна стачка

Грузинска журналистка, известна с критиките си към в проруското правителство на страната, обяви гладна стачка. Това предаде Франс прес, като се позова на правозащитна организация. Тя беше арестувана преди 16 дни, пише БТА.

Мзия Амаглобели, която управлява независимите медии „Батумелеби“ и „Нетгазети“, беше задържана на 12 януари, когато полицията я обвини, че е ударила шамар на полицай по време на демонстрация в черноморския курорт Батуми.

Веднага след задържането си тя обяви гладна стачка в знак на протест срещу ареста, който тя описва като политически мотивиран, съобщи влиятелната грузинска правозащитна организация “Асоциация на младите юристи в Грузия” (GYLA).

Бившият президент на Грузия Саломе Зурабишвили призова в социалната мрежа Х журналистката да бъде незабавно освободена. "Освободете Мзия Амаглобели и всички 16 затворници, заложници на управляващата „руска“ партия в Грузия!", написа тя.

