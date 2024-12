Новият президент на Грузия се закле, Зурабишвили напусна поста, взимайки "знамето и легитимността" (ВИДЕА)

Днес в Грузия трябва да се състои инаугурацията на новия президент Михаил Кавелашвили, чийто избор не е признат от голяма част от грузинското население и международната общност. След като през нощта се състоя поредния протест, и сутринта стотици граждани се събраха в центъра на Тбилиси, за да протестират срещу смяната на властта, а и на курса на страната от управляващите от "Грузинска мечта". Президентът Саломе Зурабишвили реши обаче да напусне президентския дворец "Орбелиани" в деня на встъпването в длъжност на новоизбрания президент Михаил Кавелашвили.

The now former Georgian President Salome Zourabichvili left the presidential residence today, stating that she is taking legitimacy with her. Meanwhile, the inauguration ceremony of the new "president," Mikheil Kavelashvili, was taking place in the Georgian Parliament. pic.twitter.com/mlRhcq3ReS — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 29, 2024

Взе със себе си легитимността и знамето

Тя обяви решението си да напусне сградата, където се провежда церемонията, "взимайки със себе си легитимността и знамето". "Първо искам да благодаря на всички ви, че дойдохте тук днес - защото днес стоим тук, там има празнота, тук е обществото", каза Зурабишвили през множеството. "Аз си отивам оттук и отнасям със себе си цялата легитимност на този пост", каза Зурабишвили и нарече инаугурацията на проруския президент Кавелашвили "пародия", пише "Ехото на Кавказ". Тя подчерта, че легитимността идва от един източник - хората: "където няма обществено доверие, няма легитимност, така че "аз ще дойда при вас и ще бъда с вас".

Newly elected pro-Russian Georgian president Mikheil Kavelashvili sworn in as Salome Zourabichvili announces her resignation:



"I am leaving and taking legitimacy with me," Zourabichvili declared, calling the inauguration a "parody" and branding Georgian Dream as a "Russian… pic.twitter.com/Dd9ffrMoVT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2024

Преди това Саломе Зурабишвили заявяваше, че няма намерение да напусне поста, непризнавайки проведените избори.

Масови протести и политическа криза обхванаха Грузия

Зурабишвили обясни още и че на олигарха Иванишвили и лидерите на "Грузинска мечта" е дадено достатъчно време, за да дойдата и заедно да намерят изход от кризата, включително да свикат нови избори в Грузия. "Това е единственият изход, но никой не дойде", отбеляза президентът и припомни заплахите срещу нея от страна на премиера Иракли Кобахидзе след като на 13 декември тя отказа да сдаде длъжността при изтичането на мандата й.

Масови протести и политическа криза обхванаха Грузия от 28 ноември насам, когато все по-авторитарното правителство на управляващата партия "Грузинска мечта" обяви замразяване на преговорите за присъединяване към ЕС до 2028 г.

Припомняме, че на изборите през октомври "Грузинка мечта" получи 54% от гласовете, но опозицията в страната обяви изборите за фалшифицирани, като преди изборите отново имаше недоволство срещу "Грузинска мечта" поради закона за чуждестранните агенти и ограниченията на правата на ЛГБТ общността. Президентът Саломе Зурабишвили също обвини управляващата партия в манипулация на вота и поиска Конституционният съда да касира изборите.

Protesters in Georgia showed a «red card» to the new president, Mikheil Kavelashvili, a former footballer and a protégé of the pro-Russian «Georgian Dream». pic.twitter.com/CpEjgXjyE4 — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2024

От своя страна ЕС заплаши със санкции срещу основни политически лидери в Грузия, включително премиерът Иракли Кобахидзе, и евродепутатите настояха за нови избори, които да се проведат под международно наблюдение.

В отговор на това Кобахидзе обяви, че Грузия замразява преговорите за присъединяването на страната към ЕС до 2028 година, което пък предизвика нова вълна на бурни протести. Демонстрациите, които навлизат в третата си седмица, са белязани с насилие и арести на хиляди, включително и на лидери на опозиционни партии, а властите заявиха, че са потушили "проевропейска революция".

