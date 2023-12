Орбан приел покана от Зеленски да се срещнат (ВИДЕО)

Орбан каза, че Зеленски е предложил срещата по-рано този месец. „Казах му, че ще бъда на негово разположение. Трябва само да изясним един въпрос: за какво ще преговаряме“ каза Орбан.

Унгарският премиер твърди, че украинският президент иска да обсъди кандидатурата на Украйна за присъединяване към ЕС - ход, на който Будапеща категорично се противопоставя.

Двамата лидери се засякоха и проведоха кратък неофициален разговор. По-късно Зеленски разкри, че е попитал Орбан защо иска да спре членството на Украйна в Евросъюза. "Помолих го да ми каже една причина за това. Не три, не пет, не десет. Кажи ми една причина", каза Зеленски за разговорите си с Орбан. "Чакам отговор", каза той пред репортери в Осло, където се срещна с петима скандинавски лидери - на Норвегия, Дания, Швеция, Финландия и Исландия.

