Още двама руски милиардери ще получат забрана за влизане в ЕС

В санкционните списъци ще бъдат добавени Игор Алтушкин, основател на Руската медна компания (RMK), и Роман Троценко, основател на холдинга Aeon, пише EUobserver. На милиардерите ще бъде забранено да влизат в ЕС, а активите им в съюза ще бъдат замразени.

Two more Russian billionaires will be banned from entering the EU



The European Union will add Igor Altushkin, founder of the Russian Copper Company (RMK), and Roman Trotsenko, founder of the Aeon holding company, to the sanctions lists, EUobserver writes. The billionaires will… pic.twitter.com/59DSdUSeNC