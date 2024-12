Още проблеми в Краснодарския край след нефтения разлив: Река Херота наводни Сочи (ВИДЕО)

Река Херота, която минава през руския град Сочи (близо до границата с Грузия) и се влива в Черно море, преля, а това доведе до наводняване на някои улици. Водата не е навлязла в къщите, твърди регионалната дирекция за извънредни ситуации, цитирана от местния Telegram канал Krasnodarkray1. Само че има достатъчно данни за противното - че са наводнени домове, спрян е токът в някои райони, има и пътища под вода.

In Sochi, Russia, the Kherota River overflowed, flooding homes. Power outages hit some areas while lots of roads are underwater. pic.twitter.com/LffIvsGHw8